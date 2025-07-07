الجزائري ميلود حمدي، جماهير الإسماعيلي دمهم أصفر وأزرق وأطالبهم بدعم الفريق

أكد الجزائرى ميلود حمدى المدير الفنى الجديد لفريق الكرة بالنادي الإسماعيلى، أنه سعيد جدا بتولي منصب المدير الفني للدراويش، أحد أعرق الأندية المصرية، مشيرا إلى أنه يعلم بصعوبة المهمة، ومشددا على أنه سيبذل أقصى ما لديه من جهد رفقة وجهازه المعاون من أجل تحقيق أفضل نتائج ممكنة.

شكرا على حفاوة الاستقبال

وقال ميلود حمدى، فى تصريحات خلال المؤتمر الصحفى لتقديمه: شكرا للاستقبال، ومبسوط جدا بالتواجد هنا، وعارف إن المهمة صعبة، ومستعد لإضافة شيء جديد في كريري التدريبي، وسعيد جدا بكل الناس وبالحفاوة.

أطالب الجماهير بدعم النادي

وأضاف مدرب الإسماعيلى الجديد: "الجمهور هو أهم عوامل كرة القدم، وجماهير الإسماعيلي بتحب ناديها جدا وهم دمهم أصفر وأزرق، وأطالبهم بدعم النادي في كل النتائج، سواء في الفوز أو في الخسارة، لأنه بوجود الجمهور يكون كل شيء ممكنا، وأوعد الجماهير ببذل أقصى جهد أنا والجهاز الفني من أجل تقديم شيء مميز وأفضل نتائج ممكن".

ميلود يجتمع مع رئيس الإسماعيلي

واجتمع الجزائرى ميلود حمدى المدير الفنى الجديد لفريق الإسماعيلى، مع المهندس نصر أبو الحسن لتوقيع العقود لتدريب الفريق فى الموسم المقبل وبدء مهمته بشكل رسمى مع الدراويش.

ووصل الجزائرى ميلود حمدى القاهرة اليوم قادما من فرنسا، بينما وصل أعضاء الجهاز المعاون أيضا وسيعقد اجتماعا مع جهازه ثم اجتماعا مع اللاعبين قبل بداية رحلته مع الفريق.

ونجح نادى الإسماعيلى فى التعاقد مع المدرب الفرنسى ذي الأصول الجزائرية ميلود حمدى، لتولى القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الإسماعيلى خلال الموسم الجديد خلفا للراحل تامر مصطفى.

ويضم الجهاز الفنى الجديد للفريق كلا من: ميلود حمدى مديرا فنيا، حمادى صغير مدربا بلجيكى الجنسية، عبدالله الشحات مدربا مساعدا، مروان سليمانى مخططا للأحمال - تونسى الجنسية، سيد السويركى مدريا لحراس المرمى.

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