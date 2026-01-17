السبت 17 يناير 2026
النيابة تستمع لأقوال ضحايا واقعة هتك العرض بدار أيتام في مصر الجديدة

استمعت نيابة مصر الجديدة لأقوال عدد من الأطفال، ضحايا هتك العرض داخل دار أيتام استغلها مالك شركة ومديرها في الاتجار بالبشر بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة.

وقال الضحايا وهم 4 ذكور بأنهم أثناء تواجدهم بالدار، كان يأتي المتهم الأول ثم كفل عددا منهم، وأخذهم إلي منزله، ثم خدش براءتهم ومارس معهم أفعالا شاذة.

وتلقت مباحث قسم شرطة مصر الجديدة بلاغا من عدد من الأطفال بدار أيتام بمنطقة مصر الجديدة يفيدون تعرضهم لهتك عرض داخل الدار

وعلي الفور شكلت قوات الأمن فريق بحث وتحر، وتبين صحة الواقعة، وأن وراء ارتكاب الواقعة مالك شرطة ومدير الدار.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

عقوبة هتك العرض في القانون
 

  • إذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد".

 

  • أما هتك العرض الذى يقع على الأقل من 18 عاما فتحدثت عنه المادة (269): "كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات".

النيابة تأمر بتفريغ كاميرات مراقبة دار أيتام شهدت هتك عرض عدد من الاطفال بمصر الجديدة
