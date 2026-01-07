13 يناير موعد محاكمة عاطل بتهمة هتك عرض فتاة بعين شمس

18 حجم الخط

حددت محكمة جنايات القاهرة 13 يناير الجاري موعدًا لنظر أولى جلسات محاكمة عاطل متهم بهتك عرض فتاة أثناء سيرها بأحد الممرات بدائرة قسم شرطة عين شمس.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم أ. م "عاطل" في غضون ديسمبر الماضي، بدائرة قسم شرطة عين شمس، هتك عرض المجني عليها بالقوة رغما عنها، بأن تتبع خطواتها بأحد الممرات مستغلا خلو المكان من المارة وسيرها بمفردها، ثم وجه إليها ألفاظا يندى لها الجبين وحاول لمس جسدها مما شكل جريمة هتك عرض بالقوة.

كانت مباحث قسم شرطة عين شمس تلقت بلاغا من فتاة تتهم عاطلا بالتحرش بها أثناء سيرها بأحد شوارع منطقة عين شمس، مستغلا سيرها بمفردها وعندما استغاثت بالأهالي نجحوا في الإمساك به.

بمواجهة المتهم اعترف بالتحرش بالمجني عليها، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة هتك العرض

نصت المادتين (268) و(269) من الباب الرابع بقانون العقوبات، على أن يُعاقب بالسجن المشدد، كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك، وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) “الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة”، تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن 7 سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معا يُحكم بالسجن المؤبد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.