الأربعاء 07 يناير 2026
حوادث

13 يناير موعد محاكمة عاطل بتهمة هتك عرض فتاة بعين شمس

حبس متهم، فيتو
حددت محكمة جنايات القاهرة 13 يناير الجاري موعدًا لنظر أولى جلسات محاكمة عاطل متهم بهتك عرض فتاة أثناء سيرها بأحد الممرات بدائرة قسم شرطة عين شمس. 

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم أ. م "عاطل" في غضون ديسمبر الماضي، بدائرة قسم شرطة عين شمس، هتك عرض المجني عليها بالقوة رغما عنها، بأن تتبع خطواتها بأحد الممرات مستغلا خلو المكان من المارة وسيرها بمفردها، ثم وجه إليها ألفاظا يندى لها الجبين وحاول لمس جسدها مما شكل جريمة هتك عرض بالقوة.

كانت مباحث قسم شرطة عين شمس تلقت بلاغا من فتاة تتهم عاطلا بالتحرش بها أثناء سيرها بأحد شوارع منطقة عين شمس، مستغلا سيرها بمفردها وعندما استغاثت بالأهالي نجحوا في الإمساك به.

بمواجهة المتهم اعترف بالتحرش بالمجني عليها، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة هتك العرض

نصت المادتين (268) و(269) من الباب الرابع بقانون العقوبات، على أن يُعاقب بالسجن المشدد، كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك، وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) “الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة”، تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن 7 سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معا يُحكم بالسجن المؤبد.

محكمة جنايات القاهرة قسم شرطة عين شمس عقوبة هتك العرض عين شمس النيابة العامة

