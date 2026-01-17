السبت 17 يناير 2026
حوادث

النيابة تأمر بتفريغ كاميرات مراقبة دار أيتام شهدت هتك عرض عدد من الاطفال بمصر الجديدة

أمرت نيابة مصر الجديدة بالتحفظ على دار أيتام، استغلها مالكها ومديرها في هتك عرض عدد من الأطفال داخلها، وأمرت بتفريغ كاميرات المراقبة لكشف ملابسات الواقعة وتوقيع الكشف الطبي علي الأطفال لبيان هل تعرضوا لهتك عرض من عدمه. 

تلقت مباحث قسم شرطة مصر الجديدة بلاغا من عدد من الأطفال بدار أيتام بمنطقة مصر الجديدة، يفيدون تعرضهم لهتك عرض داخل الدار

وعلي الفور شكلت قوات الأمن فريق بحث وتحر، وتبين صحة الواقعة وأن وراء ارتكاب الواقعة مالك الدار ومديرها

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق التي أمرت بحبسهما علي ذم التحقيقات.

 عقوبة هتك العرض في القانون

_ من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد.

_يُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادمًا بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة.

_إذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد".

_أما هتك العرض الذى يقع على الأقل من 18 عاما فتحدثت عنه المادة (269 ): "كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات"

نيابة مصر الجديدة قسم شرطة مصر الجديدة منطقة مصر الجديدة النيابة العامة

