رئيس مياه الغربية يتفقد محطة معالجة صرف صحي نجريج

تفقد اللواء محمد عبد الفتاح رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية، اليوم السبت، محطة معالجة صرف صحي نجريج الجديدة بمركز بسيون وذلك بعد الانتهاء من تنفيذها بالكامل.

واستمع رئيس مياة الشرب بالغربية خلال الجولة إلى عرض تفصيلي حول القرى المستفيدة من خدمات المحطة والتي تشمل: عزبة الإصلاح الغربية “نجريج، منشأة بسيون، منشأة اليعقوبية، عزبة توفيق القبلية، شبراطو، وعزبة وهبة” بالإضافة إلى شرح للمخطط العام للمحطة ومكوناتها الفنية.

كما تفقد رئيس الشركة مراحل المعالجة المختلفة والتي تعمل وفق أحدث تكنولوجيا المعالجة البيئية بنظام SBR المعروف بكفاءته العالية في إزالة الملوثات وتحقيق المعايير البيئية.

وأشاد اللواء محمد عبد الفتاح بجودة التنفيذ والالتزام بالجدول الزمني المحدد مؤكدا أن الدولة تولي اهتماما بالغا بمشروعات الصرف الصحي لما لها من دور محوري في رفع نسبة التغطية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

تعمل المحطة بطاقة 6,000 متر مكعب يوميا وتخدم نحو 29 ألف نسمة من سكان مركز بسيون وقد تم تنفيذها ضمن برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة في المناطق الريفية SRSsP والممول من البنك الدولي والبنك الآسيوي.

محافظة الغربية: حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بطرق المحلة لتحسين حركة المرور

شنت الأجهزة التنفيذية بالمحلة الكبرى حملة مكبرة استهدفت مناطق دوران الشركة وشارع البحر وشارع العباسي، وذلك استجابة مباشرة لشكاوى المواطنين وحرصًا على فتح الشرايين المرورية الحيوية بالمدينة.

وصرح اللواء أشرف الجندى محافظ الغربية أن الحملة جاءت بالتنسيق الكامل مع شرطة المرافق وإدارة المرور وقسم ثان المحلة وحكمدار الغربية وبمشاركة رئيسي حي أول وثان المحلة، حيث جرى التعامل الحاسم مع كافة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق وإزالة العوائق التي كانت تتسبب في اختناقات مرورية وتوجيه إنذارات واضحة وحاسمة لأصحاب المحال والمنشآت التجارية بضرورة الالتزام بالمساحات المصرح بها وعدم التعدي على الأرصفة أو نهر الطريق.

