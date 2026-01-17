السبت 17 يناير 2026
اعتداء جماعي على شاب من ذوي الهمم بالشرقية والأمن يضبط المتهمين

أمن الشرقية،فيتو
أمن الشرقية،فيتو
شهدت مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية واقعة مؤلمة، إذ تعرّض شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة يُدعى “محمد.ر.م”، 27 عامًا، لسلسلة من الانتهاكات الجسدية والنفسية، في واحدة من أبشع صور الاعتداء على الإنسانية.

مجموعة من المتهمين استغلت ضعف الشاب النفسي والجسدي

كانت أفادت التحريات الأولية التي أجرتها الأجهزة الأمنية بأن مجموعة من المتهمين استغلت ضعف الشاب النفسي والجسدي، وقاموا باصطحابه إلى أماكن مهجورة مقابل توفير الطعام، حيث تعرّض هناك للاعتداء المتكررمن بين المتهمين:"محمد.ع" (17 عامًا – عاطل)، و"آدم.ت" (13 عامًا – عاطل)، و"أحمد.م" (15 عامًا – عامل).

وكشفت الواقعة بعد شكوى المجني عليه لأحد الأهالي، وظهور شهادات شهود العيان، ليتم عرضه على طبيب مختص أكد أن الإصابات ناتجة عن تعدٍ متكرر. 

القبض على مرتكبي الواقعة 

وتمكنت الجهات الأمنية من القبض على المتهمين الذين أقرّوا بما نسب إليهم، مع اتخاذ جميع الإجراءات القانونية، وعرض المجني عليه على الطب الشرعي لتوثيق الإصابات.

عقوبة هتك العرض

نصت المادتين (268) و(269) من الباب الرابع بقانون العقوبات، على أن يُعاقب بالسجن المشدد، كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك، وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) "الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة"، تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن 7 سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معا يُحكم بالسجن المؤبد.

