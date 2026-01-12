رئيس اتحاد الناشرين العرب: معرض القاهرة للكتاب موسم صناعة الثقافة في المنطقة العربية

18 حجم الخط

قال محمد رشاد رئيس اتحاد الناشرين العرب: إن معرض القاهرة الدولي للكتاب، أحد أكبر التظاهرات الثقافية في العالم العربي حيث يمثل موسما ثقافيا سنويا يجتمع فيه الناشرين والمؤلفين والقراء ويشكل مناسبة مهمة لصناعة النشر العربية ويعكس مكانة الكتاب ودوره في دعم الوعي الثقافي والمعرفى، والذى يقام خلال الفترة من الحادي والعشرين من شهر يناير وحتى الثالث من شهر فبراير لعام 2026 بمشاركة واسعة من دور النشر العربية والاجنبية وبحضور نخبة من المثقفين والمبدعين.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل الدورة الجديدة لمعرض القاهرة الدولى للكتاب 57، بحضور الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة المصري، والدكتور خالد أبو الليل رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، والدكتور أحمد مجاهد المدير التنفيذي للدورة السابعة والخمسين.

‎وأشار رئيس اتحاد الناشرين العرب إلى أن الدورة 57 تنطلق في ظل ظروف سياسية وإنسانية صعبة تمر بها المنطقة العربية واستمرار الحروب والأزمات في عدد من الدول العربية وما تشهده الأراضي الفلسطينية ولبنان من اعتداءات متواصلة الأمر الذي انعكس بشكل مباشر على واقع صناعة النشر العربية ومع ذلك يواصل الناشر العربي أداء دوره الثقافي والمعرفي ويحرص على المشاركة في الفعاليات الثقافية الكبرى وفي مقدمتها معرض القاهرة الدولي للكتاب.

‎وكشف محمد رشاد أن الدورة 57 من معرض القاهرة للكتاب تشهد مشاركة متزايدة ومن دور النشر، حيث ارتفع عدد المشاركين مقارنة بالدورات السابقة إلى جانب مشاركة 83 دولة مما يعزز الطابع الدولي للمعرض ويؤكد مكانته كأحد أبرز المعارض الثقافية على المستويين العربي والعالمي

‎وأضاف أن إدارة المعرض اختارت جمهورية رومانيا ضيف شرف لدورته الحالية وذلك بمناسبة مرور مئة وعشرين عاما على العلاقات المصرية الرومانية حيث تشارك رومانيا ببرنامج ثقافي وفني متكامل يتيح للجمهور المصري والعربي التعرف على الابداعات الرومانية في مختلف المجالات الادبية والفكرية والعلمية.

‎وأشار إلى أن معرض القاهرة الدولى للكتاب منذ انطلاقه عام 1969 نجح في ترسيخ تقاليد ثقافية متميزة من بينها تقليد شخصية المعرض حيث وقع الاختيار في هذه الدورة على الأديب العالمي الحاصل على جائزة نوبل نجيب محفوظ ليكون شخصية المعرض فيما اختير الفنان محيي الدين اللباد شخصية لمعرض الطفل

‎وأكد أن الدورة 57 من عمر معرض القاهرة الدولي للكتاب تمثل امتدادا لدوره في دعم الثقافة العربية وتعزيز الحوار الحضاري وترسيخ مكانة مصر كمركز رئيسي لصناعة النشر والثقافة.

