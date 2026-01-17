نقيب المحامين: ملتزمون بتوفير كافة الضمانات لإجراء العملية الانتخابية في الفرعيات

18 حجم الخط

تابع الدكتور عبد الحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، سير العملية الانتخابية للنقابات الفرعية من خلال غرفة عمليات تم تشكيلها بمقر النقابة العامة للمحامين، وذلك في إطار الحرص على ضمان انتظام العملية الانتخابية وحُسن سيرها بكافة اللجان على مستوى الجمهورية.

وأكد نقيب المحامين، من خلال متابعته، التزام النقابة بتوفير كافة الضمانات اللازمة لإجراء العملية الانتخابية بصورة منظمة ومحايدة، تعكس الإرادة الحرة لجموع المحامين، وتُسهم في خروج الانتخابات بشكل يليق بمكانة نقابة المحامين ودورها الوطني والمهني.

وتقوم غرفة العمليات بمتابعة مجريات التصويت لحظة بلحظة، والتواصل المستمر مع رؤساء اللجان الانتخابية والنقابات الفرعية ، لرصد أي معوقات قد تطرأ والتعامل الفوري معها، بما يضمن تيسير مشاركة المحامين في الإدلاء بأصواتهم في أجواء من النزاهة والشفافية وتحت إشراف قضائي كامل.

وانطلقت المرحلة الأولى من انتخابات النقابات الفرعية للمحامين، اليوم السبت، وذلك تحت إشراف قضائي كامل، في إطار حرص نقابة المحامين على ترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة، وضمان سلامة العملية الانتخابية وتمكين المحامين من اختيار ممثليهم بكل حرية.



