السبت 17 يناير 2026
إقبال على انتخابات نقابة المحامين بالفيوم في منتصف اليوم (صور)

تشهد انتخابات نقابة المحامين الفرعية بمحافظة الفيوم، إقبالا شديدا من أعضاء الجمعية العمومية الذين لهم حق التصويت في منتصف الفيوم،  لاختيار نقيب و7 أعضاء بمجلس النقابة.

المتنافسون على جميع المقاعد

وتجرى منافسة ساخنة بين المرشحين لنيل ثقة الاعضاء، وتجري الانتخابات تحت اشراف قضائى فى مقر نقابة المحامين فى مدينة الفيوم وفى مقر النقابة بالجزئيات بمراكز المحافظة، ويتنافس على مقعد النقيب اربعة مرشحين هم حازم طه النقيب الحالى وناصر عبد الهادى ومحمد فتيح ومصطفى علوش وعلى مقعد الشباب يتنافس خمسة مرشحين هم باسم حكيم ومشيرة العسال واسامة الصايم واسلام القراديشى وعلاء ابو شناف.

 

وعلى مقاعد العضوية فوق السن يتنافس 18 مرشح فى الجزئيات منهم مرشحين فى محكمة ابشواى و3 فى سنورس ومرشحين فى مركز طاميه و3 مرشحين في مركز اطسا و5 مرشحين  في بندر الفيوم و3 مرشحين في مركز الفيوم ويختار الناخبون  7 مرشحين من بينهم.

نقابات المرحلة الأولى 

تشمل المرحلة الأولى من انتخابات النقابات الفرعية نقابات: «الأقصر، قنا، سوهاج، شمال أسيوط، جنوب أسيوط، المنيا، بني سويف، الفيوم، الوادي الجديد، البحر الأحمر، شمال سيناء، جنوب سيناء، الإسماعيلية، بورسعيد، دمياط، المنوفية، كفر الشيخ، شمال القليوبية، وجنوب القليوبية»، على أن تُستكمل  انتخابات المرحلة الثانية وفق الجدول الزمني الذي أعلنته نقابة المحامين.

 

ضوابط العملية الانتخابية 

وفيما يتعلق بالضوابط المنظمة للعملية الانتخابية، شددت النقابة العامة للمحامين على حظر الدعاية الانتخابية بشكل كامل داخل مقار اللجان أو في محيطها، ومنع تواجد المرشحين داخل لجان الاقتراع، حفاظًا على حيادية المكان وضمان حرية الناخب في اختيار من يمثله دون أي تأثير أو ضغوط.

 

نقيب المحامين: ملتزمون بتوفير كافة الضمانات لإجراء العملية الانتخابية في الفرعيات

اللجنة المشرفة على انتخابات فرعيات المحامين تتابع عملية التصويت من النقابة العامة

وأكدت الضوابط كذلك منع استخدام أي وسائل غير مشروعة للتأثير على إرادة المحامين، مع التشديد على الالتزام بتعليمات رؤساء اللجان القضائية، باعتبارهم الجهة المنوط بها إدارة العملية الانتخابية داخل اللجان، وضمان تطبيق القانون على الجميع دون تمييز.

 

الفيوم أعضاء الجمعية العمومية إشراف قضائي الجمعية العمومية الضوابط المنظمة العضوية فوق السن النقابات الفرعية انتخابات نقابة المحامين انتخابات النقابات الفرعية مركز الفيوم مركز اطسا مركز طامية نقابة المحامين الفرعية

