اللجنة المشرفة على انتخابات فرعيات المحامين تتابع عملية التصويت من النقابة العامة

اللجنة القضائية المشرفة
اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات، فيتو
تُواصل اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النقابات الفرعية للمحامين، متابعة سير العملية الانتخابية من داخل مقر النقابة العامة للمحامين، وذلك في إطار الحرص على ضمان النزاهة والشفافية الكاملة، وحُسن انتظام أعمال التصويت بمختلف اللجان الانتخابية على مستوى الجمهورية.

وتأتي متابعة اللجنة القضائية من داخل النقابة العامة بالتزامن مع انطلاق عملية التصويت في المرحلة الأولى من الانتخابات، حيث يتم رصد مجريات العملية الانتخابية لحظة بلحظة، والتأكد من الالتزام بكافة القواعد والضوابط المنظمة، والتعامل الفوري مع أي ملاحظات أو شكاوى قد تطرأ أثناء سير الانتخابات.

ويعكس هذا التواجد القضائي داخل النقابة العامة التأكيد على سلامة العملية الانتخابية وحيادها، ودعم ثقة جموع المحامين في إجراءات الانتخابات ونتائجها، بما يُسهم في خروج الاستحقاق الانتخابي بصورة مشرفة تعبر عن إرادة الجمعية العمومية للمحامين.

