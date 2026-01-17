ترامب يدعو أردوغان لعضوية مجلس السلام في غزة

18 حجم الخط

وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بصفته الرئيس المؤسس لمجلس السلام في غزة رسالة لنظيره التركي رجب طيب أردوغان للمشاركة في المجلس بصفة عضو مؤسس.

مجلس الأمن يقرر دعم الخطة الشاملة لإنهاء الصراع في غزة التي أعلنها ترامب

وقالت الرئاسة التركية في بيان اليوم السبت إن "مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بموجب القرار 2803، قرر دعم الخطة الشاملة لإنهاء الصراع في غزة التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب".

وأضاف البيان أنه "في هذا الإطار، يجري إنشاء "مجلس سلام" وهيئاته، ليكون "مسؤولًا عن ضمان الأمن وإعادة الإعمار في غزة".

ترامب يكشف عن مجلس السلام في غزة

وفي وقت سابق، أصدر البيت الأبيض ليل الجمعة الماضية ، بيانًا كشف فيه أن مجلس السلام في غزة الذي سيرأسه الرئيس دونالد ترامب، سيضم شخصيات منها ماركو روبيو وستيف ويتكوف وجاريد كوشنر وتوني بلير.

وقال البيت الأبيض في بيانه:

هنأ الرئيس دونالد جيه ترامب، أول أمس (الخميس)، بتشكيل اللجنة الوطنية لإدارة غزة (NCAG)، وهي خطوة حيوية إلى الأمام في تنفيذ المرحلة الثانية من خطته الشاملة لإنهاء الصراع في غزة، وهي خارطة طريق مكونة من 20 نقطة لتحقيق السلام الدائم والاستقرار وإعادة الإعمار والازدهار في المنطقة.

اللجنة الوطنية لإدارة غزة (NCAG) ستقاد من قبل الدكتور علي شعث

وستقاد اللجنة الوطنية لإدارة غزة (NCAG) من قبل الدكتور علي شعث، وهو قائد تكنوقراطي يحظى باحترام واسع، وسيشرف على استعادة الخدمات العامة الأساسية، وإعادة بناء المؤسسات المدنية، وتثبيت استقرار الحياة اليومية في غزة، مع وضع الأساس لحكم ذاتي مستدام على المدى الطويل.

ويتمتع الدكتور شعث بخبرة عميقة في الإدارة العامة والتنمية الاقتصادية والمشاركة الدولية، ويحظى بتقدير واسع لقيادته التكنوقراطية والبراجماتية وفهمه للواقع المؤسسي في غزة.

يتماشى هذا الإنجاز تمامًا مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2803 (2025)، الذي أيد خطة الرئيس ترامب الشاملة ورحب بإنشاء "مجلس السلام". وسيلعب مجلس السلام دورًا جوهريًّا في تحقيق جميع النقاط العشرين لخطة الرئيس، من خلال توفير الإشراف الإستراتيجي، وحشد الموارد الدولية، وضمان المساءلة مع انتقال غزة من الصراع إلى السلام والتنمية.

تشكيل المجلس التنفيذي لمجلس السلام فى غزة

ولتفعيل رؤية مجلس السلام — تحت رئاسة الرئيس دونالد جيه ترامب — تم تشكيل مجلس تنفيذي تأسيسي، يتألف من قادة ذوي خبرة في مجالات الدبلوماسية والتنمية والبنية التحتية والإستراتيجية الاقتصادية. والأعضاء المعينون هم:

الوزير ماركو روبيو

ستيف ويتكوف

جاريد كوشنر

السير توني بلير

مارك روان

أجاي بانجا

روبرت جابرييل

سيشرف كل عضو في المجلس التنفيذي على حقيبة محددة وضرورية لاستقرار غزة ونجاحها على المدى الطويل، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، بناء قدرات الحوكمة، والعلاقات الإقليمية، وإعادة الإعمار، وجذب الاستثمارات، والتمويل واسع النطاق، وحشد رؤوس الأموال.

ودعمًا لهذا النموذج التشغيلي، عيَّن رئيس المجلس كلًا من أرييه لايتستون وجوش جروينباوم كمستشارين أقدمين لمجلس السلام، مكلفين بقيادة الإستراتيجية والعمليات اليومية، وترجمة تكليف المجلس وأولوياته الدبلوماسية إلى تنفيذ منضبط.

وسيشغل سعادة نيكولاي ملادينوف، العضو في المجلس التنفيذي، منصب الممثل السامي لغزة. وبصفته هذه، سيعمل كحلقة وصل ميدانية بين مجلس السلام واللجنة الوطنية لإدارة غزة (NCAG). وسيدعم إشراف المجلس على جميع جوانب الحوكمة وإعادة الإعمار والتنمية في غزة، مع ضمان التنسيق عبر الركائز المدنية والأمنية.

ولترسيخ الأمن والحفاظ على السلام وإيجاد بيئة دائمة خالية من الإرهاب، تم تعيين اللواء جاسبر جيفرز قائدًا لقوة الاستقرار الدولية (ISF)، حيث سيقود العمليات الأمنية، ويدعم نزع السلاح الشامل، ويمكّن من التسليم الآمن للمساعدات الإنسانية ومواد إعادة الإعمار.

مكتب الممثل السامي واللجنة الوطنية لإدارة غزة (NCAG)

ودعمًا لمكتب الممثل السامي واللجنة الوطنية لإدارة غزة (NCAG)، يجري إنشاء "مجلس غزة التنفيذي". وسيساعد هذا المجلس في دعم الحوكمة الفعالة وتقديم أفضل الخدمات التي تعزز السلام والاستقرار والازدهار لشعب غزة. والأعضاء المعينون هم:

ستيف ويتكوف

جاريد كوشنر

الوزير هاكان فيدان

علي الثوادي

اللواء حسن رشاد

السير توني بلير

مارك روان

الوزيرة ريم الهاشمي

نيكولاي ملادينوف

ياكير ياباي

سيجريد كاج

تظل الولايات المتحدة ملتزمة تمامًا بدعم هذا الإطار الانتقالي، والعمل بشراكة وثيقة مع إسرائيل والدول العربية الرئيسية والمجتمع الدولي لتحقيق أهداف الخطة الشاملة. ويدعو الرئيس جميع الأطراف إلى التعاون الكامل مع اللجنة الوطنية لإدارة غزة (NCAG)، ومجلس السلام، وقوة الاستقرار الدولية لضمان التنفيذ السريع والناجح للخطة الشاملة.

سيتم إعلان أعضاء إضافيين في المجلس التنفيذي ومجلس غزة التنفيذي خلال الأسابيع المقبلة.

