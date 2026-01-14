الأربعاء 14 يناير 2026
ترامب يعتزم عرض مقعد في "مجلس السلام" بقطاع غزة على ستارمر

ترامب ورئيس الوزراء
ترامب ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، فيتو
أفادت صحيفة "تلجراف" البريطانية بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتزم عرض مقعد في "مجلس السلام" الذي يترأسه الخاص بغزة على رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر.


وأشارت المصادر إلى أن خطط ترامب الخاصة بـ"مجلس السلام"، الذي من المقرر تشكيله لإدارة غزة، تشمل زعماء الدول الحليفة للولايات المتحدة، بما فيها بريطانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا والسعودية ومصر وقطر وتركيا.

وأضافت المصادر أن الولايات المتحدة ترى من الضروري وجود أشخاص لهم مناصب رفيعة متساوية لمنصب ترامب، داخل "مجلس السلام" الذي سيراقب إعادة إعمار غزة.

وكانت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية قد أفادت في وقت سابق بأنه تم حذف اسم رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير من قائمة الأشخاص المرشحين للعضوية في "مجلس السلام".

يذكر أن تشكيل "مجلس السلام" برئاسة ترامب لإدارة قطاع غزة يعتبر أحد بنود الاتفاق بشأن وقف إطلاق النار في القطاع بين إسرائيل و"حماس"، الذي تم التوصل إليه بوساطة الولايات المتحدة وقطر وتركيا ومصر في أكتوبر 2025.

