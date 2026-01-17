المؤبد للمتهم بالاعتداء على طفلته بالإسكندرية

18 حجم الخط

قضت محكمة جنايات الإسكندرية بمعاقبة المتهم "م. م. ع" نجار، بالسجن المؤبد وألزمته بالمصاريف الجنائية فيما نسب إليه، لاتهامه بالتعدي على المجني عليها الطفلة "س. م. ع".



تعود أحداث القضية المقيدة برقم 17505 لسنة 2025 جنايات الإسكندرية، إخطارا من ضباط قسم شرطة العامرية أول، يفيد ببلاغ من والدة المجني عليها المتهم بالتعدى على المجنى عليها الطفلة بمحل سكنهم بدائرة القسم.

تبين من التحقيقات للنيابة العامة، أن "م.م.ع" نجار، والد الطفلة، استطالت يداه مواطن العفة للمجني عليها "س.م.ع" 5 سنوات، والتحرش بها، وعقب ذلك تلقى خط نجدة الطفل، إخطارا بالواقعة.

حيث ثبت من أقوال الطفلة صحة الواقعة، وتم تسليم الطفلة إلى الجدة مع التعهد بحسن رعايتها.

وبالعرض على جهات التحقيق قررت إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها.

