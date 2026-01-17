السبت 17 يناير 2026
أخبار مصر

متحدث الرئاسة يكشف تفاصيل مكالمة السيسي للبابا تواضروس

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا اليوم بقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وذلك للاطمئنان على صحته عقب العملية الجراحية التي أجراها مؤخرًا.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس أعرب خلال الاتصال عن خالص تمنياته لقداسة البابا بالشفاء العاجل ودوام الصحة والعافية.

ومن جانبه، أعرب البابا تواضروس الثاني عن بالغ امتنانه للرئيس على هذه اللفتة الكريمة، التي تعكس عمق مشاعر المودة والاهتمام.

البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية البابا تواضروس الثاني الرئيس عبد الفتاح السيسي
الجريدة الرسمية