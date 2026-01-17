متحدث الرئاسة يكشف تفاصيل مكالمة السيسي للبابا تواضروس

18 حجم الخط

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا اليوم بقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وذلك للاطمئنان على صحته عقب العملية الجراحية التي أجراها مؤخرًا.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس أعرب خلال الاتصال عن خالص تمنياته لقداسة البابا بالشفاء العاجل ودوام الصحة والعافية.

ومن جانبه، أعرب البابا تواضروس الثاني عن بالغ امتنانه للرئيس على هذه اللفتة الكريمة، التي تعكس عمق مشاعر المودة والاهتمام.

