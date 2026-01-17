جريمة الرشوة في القانون ما بين العقاب الجنائي والمساءلة التأديبية

18 حجم الخط

تقوم جريمة الرشوة قانونًا على ثلاثة أركان أساسية يجب توافرها مجتمعة لإدانة المتهم، وهي (الصفة، الركن المادي، والركن المعنوي).:

​1. المفترض الأولي:

صفة المرتشي (الموظف العام)

​لا تقع الرشوة بمعناها الوظيفي إلا إذا كان الجاني موظفًا عموميًا أو من في حكمه.

​المفهوم الواسع: لم يحصر القانون الموظف في الجهاز الإداري للدولة فقط، بل شمل (أعضاء البرلمان، المحكمين، الخبراء، وموظفي الشركات التي تساهم فيها الدولة).

​الاختصاص: يجب أن يكون العمل المطلوب داخلًا في اختصاص الموظف، أو يزعم الموظف أنه من اختصاصه، أو يعتقد ذلك خطأ (المادة 103 مكرر).

​2. الركن المادي (السلوك الإجرامي)

​يتكون الركن المادي من ثلاثة عناصر:

​أ- الفعل (السلوك)

​حدد القانون ثلاثة أشكال للسلوك الإجرامي:

1.​الطلب: أن يبادر الموظف بطلب العطية (هنا تقع الجريمة بمجرد الطلب حتى لو رفض الطرف الآخر).

2. ​القبول: أن يعرض "صاحب الحاجة" العطية ويوافق الموظف عليها.

3. ​الأخذ: التسلم الفعلي للعطية أو الفائدة.

​ب- المقابل (الغرض من الرشوة)

يجب أن يكون الهدف من العطية هو دفع الموظف للقيام بأحد الأفعال التالية:

1. ​أداء عمل من أعمال وظيفته.

2. ​الامتناع عن عمل من أعمال وظيفته.

3. ​الإخلال بواجبات الوظيفة (وهو الظرف المشدد في المادة 104).

​ج- العطية (الفائدة)

​وفقًا للمادة 107، العطية هي كل ما يحقق منفعة للمرتشي، ولا تقتصر على المال، بل تشمل:

​فوائد مادية (عقارات، سيارات، ديون مستحقة).

​فوائد معنوية أو غير مادية (ترقية، علاقة، أو أي مزية أخرى).

​3. الركن المعنوي (القصد الجنائي)

​الرشوة جريمة عمدية، وتتطلب توافر:

​العلم: أن يعلم الموظف أنه موظف مختص بالعمل، وأن ما يتلقاه هو مقابل لهذا العمل (وليس هدية عابرة أو دينًا).

​الإرادة: أن تتجه إرادة الموظف بحرية كاملة إلى طلب أو قبول العطية مقابل المتاجرة بوظيفته.

​ملاحظة هامة: نصت المادة 104 مكرر على أن الجريمة تكتمل حتى لو كان الموظف يضمر في نفسه عدم القيام بالعمل؛ فالعبرة بالظاهر الذي يسيء لسمعة الوظيفة العامة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.