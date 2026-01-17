نهائي أمم أفريقيا، مدرب المغرب: السنغال منتخب عالمي والمباراة متكافئة

18 حجم الخط

نهائي أمم أفريقيا، أكد وليد الركراكي مدرب منتخب المغرب، أن الحظوظ متساوية بين أسود الأطلس والسنغال قبل الموقعة المرتقبة بينهما، غدًا الأحد، في نهائي كأس أمم أفريقيا 2025.

وتقام مباراة المغرب ضد السنغال في تمام الساعة التاسعة مساء غد الأحد، بتوقيت القاهرة، على ملعب مولاي عبد الله في الرباط.

وليد الركراكي يصف منتخب السنغال بالعالمي

وقال وليد الركراكي في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم السبت، إن الحظوظ متساوية بين المغرب والسنغال، وأشار إلى تفوق نسبي لمنتخب أسود الأطلس بسبب اللعب على أرضهم ووسط جماهيرهم.

وشدد مدرب منتخب المغرب على ضرورة التعامل مع الضغوط لأن المنتخب المغربي يلعب على أرضه ووسط جماهيره، مطالبًا اللاعبين بألا يفكرون بشكل سلبي.

وأشاد الركراكي بمستوى لاعبي منتخب السنغال الذي اعتبره أحد أفضل المنتخبات في العالم، مشيرًا إلى أن لاعبيه لديهم قوة بدنية استثنائية ويتواجدون في جميع أنحاء الملعب.

مدرب المغرب يثني على أداء إبراهيم دياز

وأثنى مدرب المنتخب المغربي على مستوى اللاعب إبراهيم دياز الذي أشار إلى أنه يملك عقلية الفوز ويحدث الفارق في كل مباراة يخوضها، معربًا عن سعادته بالأداء الذي يقدمه رفقة أسود الأطلس.

المغرب والسنغال يبحثان عن النجمة الثانية

ويبحث منتخب المغرب التتويج باللقب القاري لأول مرة منذ التتويج الوحيد قبل 50 عامًا، بينما تتطلع السنغال للنجمة الثانية بعد سنوات قلائل من التتويج الأول في نسخة 2021.

