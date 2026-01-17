أمم أفريقيا، 3 أرقام تاريخية تنتظر محمد صلاح في مباراة مصر ونيجيريا

18 حجم الخط

يلتقي منتخب مصر مع نظيره منتخب نيجيريا، في السادسة مساء اليوم السبت، في مواجهة تحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة كأس أمم أفريقيا 2025.

3 أرقام تنتظر محمد صلاح أمام نيجيريا

هناك 3 أرقام تاريخية تنتظر محمد صلاح قائد منتخب مصر خلال مواجهة نيجيريا، أولها تخطي رقم مديره الفني حسام حسن، حيث يتساوى الثنائي برصيد 11 هدفا لكل منهما في كأس أمم أفريقيا تاريخيا.

أما ثاني رقم ينتظر نجم ليفربول مع الفراعنة، هو تسجيل هدفا في شباك نيجيريا لمعادلة رقم الهداف التاريخي لمنتخب مصر في أمم أفريقيا، حسن الشاذلي صاحب الـ12 هدفا.

أمام الرقم الثالث الذي يبحث عنه صلاح، فهو التتويج بالميدالية البرونزية مع منتخب مصر، وهو أقل ما يمكن تقديمه، خاصة وأنه كأن يأمل في حصد اللقب والميدالية الذهبية بعد ضياع هذا الحلم في نهائي أمم أفريقيا 2017 و2021.

طاقم تحكيم مباراة مصر ونيجيريا في أمم أفريقيا

ووفقا لما أعلنه كاف، يقود اللقاء الحكم المغربي جلال جيد كحكم ساحة، ويعاونه كل من المغربي زكريا برنيسي كمساعد أول، والمغربي أكركاد مصطفى كمساعد ثاني، فيما يتولى الكيني بيتر كاماكو مهمة الحكم الرابع.

وعلى مستوى تقنية حكم الفيديو المساعد “VAR”، يتواجد الجزائري لحلو بن براهم كحكم فيديو رئيسي، ويعاونه التونسي هيثم قيراط كمساعد أول، والمغربي حمزة الفريق كمساعد ثانٍ.

أبرز المعلومات عن جلال جيد حكم مباراة مصر ونيجيريا

جلال جيد، حكم المغربي من مواليد عام 1988، بدأ مسيرته التحكيمية عام 2015، ومنذ ذلك الحين أصبح من الأسماء البارزة في عالم التحكيم الإفريقي والعربي.

وأدار جيد هذا الموسم 14 مباراة بمختلف البطولات، أشهر 47 بطاقة صفراء، وبطاقة حمراء واحدة، واحتسب 8 ركلات جزاء.

ووفقا لموقع "ترانسفير ماركت" شارك جلال جيد في 109 مباراة بمختلف البطولات، أشهر 355 بطاقة صفراء، 10 بطاقات حمراء مباشرة، و8 بطاقات حمراء بعد إنذارين، واحتسب الحكم المغربي 56 ضربة جزاء.

مباريات جلال جيد مع الأندية المصرية

أدار مباراة دور المجموعات 2020-2021 بين المصري 2-0 القطن الكاميروني.

كما إدارة في دور المجموعات 2023-2024 مباراة مودرن سبورت الهلال الليبي وانتهت 2-1 لمودرن.

وأدار ربع نهائي الكونفدرالية 2023-2024.. الزمالك مودرن سبورت والتي انتهت 2-1.

كما تولى قيادة مباراة ودية لمنتخب مصر (تحت 19 عاما) ضد الكويت وانتهت 3-1 لمصر.

