نهائي أمم أفريقيا، مدرب السنغال يتحدث عن التحكيم قبل مواجهة المغرب

أكد باب ثياو، مدرب منتخب السنغال، أن مباراة المغرب في نهائي كأس أمم أفريقيا لن تكون سهلة، مشيرًا إلى أن اللعب أمام البلد المضيف يفرض تحديات كبيرة على جميع المستويات.

تصريحات مدرب السنغال في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة المغرب 

وقال ثياو، خلال المؤتمر الصحفي قبل مباراة المغرب في النهائي: “اللعب ضد منتخب البلد المضيف ليس سهلًا، لكننا سنبذل كل جهودنا، لأنه في النهاية 11 لاعبًا ضد 11، وسيكون هناك حكام، وبعد ذلك اللاعبون هم من يقررون ما سيجري داخل الملعب”.

وأضاف مدرب منتخب السنغال أن التتويج باللقب يتطلب جاهزية شاملة، موضحًا: “لكي نفوز في النهائي، يجب أن نكون جاهزين على جميع المستويات، فنيًا وتكتيكيًا”.

وتابع حديثه عن المنتخب المغربي قائلًا: "ستكون مباراة صعبة ضد فريق المغرب القوي، فهم مثلوا أفريقيا في مونديال 2022، ووصلوا إلى نصف النهائي، وهو إنجاز رائع ساهم في رفع مستوى كرة القدم الأفريقية".

كما شدد باب ثياو على صعوبة المواجهة المرتقبة، قائلًا: "غدًا سنخوض مباراة صعبة أمام منتخب قوي سيسعى بكل قوة إلى الفوز، كما سنفعل نحن من جانبنا، ونريد إعادة الكأس إلى السنغال".

مدرب السنغال ينتقد واقعة القطار 

وأكمل ثياو: ما حدث بالأمس في محطة القطار أمر غير مقبول، لقد تعرض لاعبو فريقي للخطر؛ وكان من الممكن أن يحدث أي شيء، يجب ألا يتكرر هذا الأمر أبدًا، وخاصة بين دولتين شقيقتين.

الجريدة الرسمية