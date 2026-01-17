السبت 17 يناير 2026
أخبار مصر

وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان تطبيق التذكرة المميكنة داخل أتوبيس نقل عام (فيديو وصور)

تدشين التذكرة المميكنة
تدشين التذكرة المميكنة بالنقل العام، فيتو
تفقد الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة أحد أتوبيسات النقل العام للاطلاع على منظومة التذكرة المميكنة.

النقل العام تدرس زيادة عدد الأتوبيسات وقت الذروة

بـ 110 جنيهات وصالح لمدة سنتين، منافذ بيع كارت الدفع الإلكتروني لأتوبيسات النقل العام

 

 وأكد محافظ القاهرة خلال تدشين المنظومة بمقر هيئة النقل العام أن منظومة الدفع المسبق لتذكرة أتوبيسات النقل العام "التذكرة المميكنة" سيتم تطبيقها على مراحل.


وكانت الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة والدكتور ابراهيم صابر محافظ القاهرة تفقدا غرفة العمليات بهيئة النقل العام، واستعرض المهندس عصام الشيخ رئيس هيئة النقل العام آلية عمل المنظومة، حيث يكون هناك ملف للمحصل وتاريخ للوردية وايرادات الخط فى اليوم.

يأتى ذلك تزامنا مع تطبيق الدفع الإلكترونى بدلا من التذكرة الورقية من خلال كارت مسبق الشحن، حيث يتم خصم قيمة الرحلة إلكترونيا عند تمرير جهاز التحصيل وفقا لعدد المحطات.

الدفع الإلكترونى لأتوبيسات النقل العام

ويمكن الحصول على الكارت مسبق الشحن من خلال محطات الأتوبيس أو منافذ الدفع الفورى، على أن يتم وضع آلية تشغيل جديدة للمحصلين بعد تعميم تجربة الدفع الإلكترونى تتضمن تشغيل من يحمل رخصة قيادة مهنية كسائق أو تأهيل المحصلين الراغبين فى الحصول على رخصة قيادة مهنية أو تحويلهم للعمل فى وظائف إدارية.

الجريدة الرسمية