بعد انطلاق الفصل التشريعي الثالث لمجلس النواب.. تفاصيل إجراءات تشكيل الحكومة الجديدة.. لجنة برلمانية لدراسة برنامجها.. وطرحها للحصول على الثقة “الأبرز”

مع الانتهاء من تشكيل مجلس النواب الجديد، وانطلاق الفصل التشريعي الثالث له، يتساءل البعض عن تغيير الحكومة الحكومة، وهل سيتم تشكيل حكومة جديدة من عدمه.

وترصد فيتو الإجراءات القانونية اللازمة لتشكيل حكومة جديدة كالتالي:

ونظمت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، التفاصيل الكاملة لإجراءات ومواعيد تشكيل الحكومة الجديدة.

تقديم برنامج الحكومة

حددت المادة 126 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، مدة 20 يوما أمام رئيس مجلس الوزراء المكلف بـ تشكيل الحكومة لتقديم برنامج الحكومة إلى مجلس النواب تبدأ تلك المدة من تاريخ تشكيل الحكومة.

كما حددت المادة، مدة 10 أيام، كفترة لعمل اللجنة البرلمانية الخاصة المكلفة بدراسة بيان الحكومة.

وألزمت نصوص اللائحة بأن يصد قرار المجلس فى شأن حصول الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء المجلس خلال الأيام العشرة التالية لعرض التقرير عليه.

وشددت على أنه فى جميع الأحوال يجب ألا تزيد المدة على ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم الحكومة برنامجَها.

اللائحة الداخلية لمجلس النواب

وتنص مادة 126 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على، تشكيل لجنة برلمانية لدراسة برنامج الحكومة ويقدم رئيس مجلس الوزراء المكلف برنامجَ الحكومة خلال عشرين يوما من تاريخ تشكيلها إلى مجلس النواب، أو فى أول اجتماع له إذا كان غير قائم.

رئيس مجلس الوزراء

ويناقش المجلس بيان رئيس مجلس الوزراء المكلف عن برنامج الحكومة، ويحال هذا البيان إلى لجنة خاصة برئاسة أحد وكيلى المجلس، يُراعى فيها تمثيلُ المعارضة والمستقلين، وذلك لدراسة البرنامج وإعداد تقرير عنه خلال عشرة أيام، ويعرض التقرير على المجلس فى أول جلسة تالية لانتهاء هذه المدة.

ويجب أن يصدر قرار المجلس في شأن حصول الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء المجلس خلال الأيام العشرة التالية لعرض التقرير عليه، وفي جميع الأحوال يجب ألا تزيد المدة على ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم الحكومة برنامجَها، فإذا لم تحصل الحكومة على ثقة المجلس وفق حكم هذه المادة، اعتُبرت مستقيلة، ويكلف رئيس الجمهورية من يرشحه الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد المجلس بتشكيل الحكومة، ويتبع في شأن ذلك الإجراءات المنصوص عليها فى الفقرات السابقة، ويكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيارُ وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.

حصول الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب

وإذا لم تحصل الحكومة للمرة الثانية على ثقة أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوما على الأكثر، اتُبِعت الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 146 من الدستور، ومع مراعاة الأحكام السابقة تسرى الأحكام المقررة في المواد 122 عدا الفقرة الثانية، 123، 124 من هذه اللائحة على الإجراءات المتعلقة بمناقشة برنامج الحكومة.

نص الدستور

وتنص المادة 146 من الدستور على: يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا، عُدٌ المجلس منحلًا ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يومًا من تاريخ صدور قرار الحل.

وفي جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها في هذه المادة على ستين يومًا.

تشكيل الحكومة الجديدة الأسبوع الحالي

ووفقا لتلك النصوص، فإن حال الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة الأسبوع الحالي، فسوف تستغرق وقتا لإعداد برنامجها قد يصل ذلك الوقت إلي أكثر من أسبوعين، ما يعنى أن برنامج الحكومة من المتوقع أن يصل البرلمان في النصف الثاني من شهر يوليو، بما لا يتجاوز مدة الالتزام ٢٠ يوما من يوم تشكيل الحكومة.

وزير الشؤون النيابية

وكان المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، قد كشف عن خطوات الحكومة فى الفترة المقبلة مع تشكيل مجلس نواب جديد، موضحا وجود أجندة تشريعية محددة الأولويات، يتم إعدادها حاليًا بالتنسيق بين أعضاء الحكومة.

الدكتور مصطفى مدبولي

وأعلن فوزى عن اجتماع مرتقب مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لتحديد القوانين التي ستتمسك بها الحكومة لاستكمال مناقشتها، بالإضافة إلى رسم ملامح الأولويات التشريعية للمرحلة المقبلة

وأكد أن أبواب الحكومة مفتوحة للتعاون مع الجميع، سواء الكتل الحزبية المنظمة أو النواب المستقلين، بهدف تحقيق البناء الإيجابي على الخبرات المتراكمة للدولة.

وحول رأيه فى تشكيل مجلس النواب الجديد، قال الوزير، أن الحكومة تقف على مسافة واحدة من جميع الكتل السياسية والنواب المستقلين تحت قبة البرلمان، مشددًا على أن المشهد السياسي الحالي في مجلس النواب يعكس بصدق مزاج الناخبين المصريين.

استقالة الحكومة الحالية

وحول مدى استقالة الحكومة الحالية بعد تشكيل المجلس الجديد، قال فوزى، أن تشكيل مجلس نواب جديد لا يستلزم استقالة الحكومة أو تقديم برنامج جديد، مؤكدا أن الحكومة الحالية سبق وقدمت برنامجها وحظيت بموجبه على ثقة مجلس النواب، وأضاف أن البرنامج الجديد لا يُقدم إلا مع حكومة جديدة.

وشدد "فوزي" على أن تحديد توقيت تغيير الحكومة أو إجراء أي تعديل وزاري هو حق دستوري أصيل لرئيس الجمهورية لا ينازعه فيه أحد.

عرف دستوري

وردا على سؤال فيتو، بشأن وجود عرف دستوري يلزم الحكومة بتقديم استقالتها، قال وزير الشؤون النيابية،: “حكومة الدكتور مصطفى مدبولي كُلفت في عام 2018، وفي عام 2021 انتُخب مجلس نواب جديد برئاسة المستشار حنفي جبالي، ولم تقدم الحكومة حينها استقالتها أو برنامجًا جديدًا، وبالتالي فإن الممارسة المستقرة تؤكد عدم وجود إلزام بذلك”.

