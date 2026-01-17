حزب الحرية: رسالة ترامب تعكس اهتماما بحل أزمة السد الإثيوبى

18 حجم الخط

أكد حزب الحرية المصرى، برئاسة الدكتور ممدوح محمد محمود، أن رسالة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى تعكس حجم التقدير الدولى للدور المصرى المحورى في دعم الاستقرار الإقليمى، وجهود القيادة السياسية فى التوصل إلى اتفاق غزة، فى ظل ظروف إقليمية بالغة التعقيد.

أزمة سد النهضة

وقال ممدوح إن الإشادة الأمريكية بالدور المصرى في إنجاح اتفاق غزة تمثل اعترافا بدور القاهرة كوسيط رئيسى يتمتع بالمصداقية والقدرة على إدارة الملفات الشائكة، مشيرا إلى أن التحرك المصرى جاء انطلاقا من ثوابت قومية ومسئولية تاريخية تجاه القضية الفلسطينية ورفع معاناة الشعب الفلسطينى والحفاظ على الأمن والسلم فى المنطقة.

وأشار إلى أن توقيت الرسالة يحمل دلالات سياسية مهمة، خاصة فى ظل تصاعد الأزمات الإقليمية، بما يعكس إدراكا دوليا متزايدا لأهمية الدور المصرى في تهدئة الصراعات وفتح مسارات للحلول السياسية.

وأوضح أن إبداء الرئيس الأمريكى رغبته في التوسط لحل أزمة السد الإثيوبى بين مصر وإثيوبيا، يعكس اهتماما دوليا متزايدا بهذا الملف، وإدراكا لأبعاده وتأثيره المباشر على الأمن المائى المصرى، مؤكدا أن مصر تتمسك بحل عادل ومتوازن قائم على الحوار واحترام قواعد القانون الدولي، بما يضمن حقوق جميع الأطراف دون إضرار.

وأضاف رئيس الحزب أن طرح الوساطة الأمريكية يعكس نجاح الجهود الدبلوماسية المصرية في إبقاء القضية مطروحة على الأجندة الدولية، مع التأكيد على أن أي تحرك في هذا الإطار يجب أن يراعى المصالح المصرية ويحفظ حق الشعب المصري في موارد النيل.

وأكد ممدوح محمود، أن الرسالة تمثل مؤشرا إيجابيا على تطور العلاقات المصرية الأمريكية، وتعزز فرص التعاون المشترك في القضايا الإقليمية، بما يخدم المصالح المتبادلة ويدعم استقرار المنطقة.

