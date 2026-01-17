الإحصاء: اتجاه عام بين الشباب لتأجيل سن الزواج

18 حجم الخط

رصدت دراسة تفضيلات الشباب لسن الزواج وحجم الأسرة في مصر الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاءاليوم السبت ضمن العدد رقم (110) من المجلة النصف سنوية (السكان - بحوث ودراسات) تحليل اتجاهات الشباب المصري في الفئة العمرية (18-35 سنة) نحو سن الزواج وحجم الأسرة.

وتأتي الدراسة في ضوء التحولات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المتسارعة التي يشهدها المجتمع المصري خلال السنوات الأخيرة، كذلك التعرف على ميول الشباب تجاه تأجيل سن الزواج، وتفضيلاتهم لحجم الأسرة وعدد الأطفال المرغوب إنجابهم.

كما تستهدف الدراسة قياس مستوى وعيهم بمخاطر الزواج المبكر وأهمية تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، ورصد آرائهم حول المشكلة السكانية وانعكاساتها على فرص العمل والخدمات الأساسية.

وتسعى الدراسة إلى إبراز أثر هذه الاتجاهات على السياسات العامة وخدمات الدعم الاجتماعي في مصر، بما يسهم في دعم متخذي القرار عند وضع السياسات السكانية والتنموية.

وأظهرت نتائج الدراسة أن:

1- هناك اتجاه عام بين الشباب نحو تأجيل سن الزواج وتفضيل تكوين أسر صغيرة، حيث يعد إنجاب طفلين الخيار الأكثر شيوعًا بين الشباب، خاصة بين الفئات الأعلى تعليمًا والعاملين.

2- ارتفاع مستوى الوعي بمخاطر الزواج المبكر، إذ ترى الغالبية العظمى من الشباب أن الزواج قبل سن 18 عامًا يسبب مشكلات اجتماعية واقتصادية ويؤثر سلبًا على استقرار الأسرة.

3- معظم الشباب ينظرون إلى الزيادة السكانية باعتبارها مشكلة رئيسية، لما لها من آثار سلبية على فرص العمل، وجودة الخدمات التعليمية والصحية، ومستوى المعيشة بوجه عام، مع وجود فروق واضحة بين الذكور والإناث في درجة هذا الإدراك.

وتوصي الدراسة بضرورة تعزيز برامج التوعية والتثقيف الموجهة للشباب، خاصة في مرحلة ما قبل الزواج، مع التركيز على مفاهيم تنظيم الأسرة، والصحة الإنجابية، والمسؤولية الأسرية، وربط حجم الأسرة بالإمكانات الاقتصادية المتاحة، والاستفادة من وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام باعتبارها أدوات رئيسية للتأثير في وعي الشباب واتجاهاتهم.

ويشمل العدد رقم (110) من المجلة النصف سنوية (السكان - بحوث ودراسات) عدة دراسات تحليلية هي(دور الذكاء الاصطناعي في إدارة قضايا الهجرة-رصد التحويلات المالية للمهاجرين في سياق أهداف التنمية المستدامة-العمل غير المدفوع من منظور النوع الاجتماعي 2023-المحددات الاجتماعية والاقتصادية والديموجرافية للسلوك الإنجابي في مصر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.