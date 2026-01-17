السبت 17 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

الإحصاء: المرأة العاملة تميل إلى إنجاب عدد أقل من الأطفال

معدل الانجاب
معدل الانجاب
18 حجم الخط

رصدت دراسة المحددات الاجتماعية والاقتصادية والديموجرافية للسلوك الإنـجابي في مصر الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم السبت أهم عوامل السلوك الإنـجابي المؤثرة في مستويات الخصوبة، والتي أدت إلى انخفاض معدل الإنـجاب من 3.5 طفل لكل سيدة في المسح السكاني الصحي 2014 إلى 2.85 طفل لكل سيدة في المسح الصحي للأسرة المصرية 2021. 

واستعرضت الدراسة الصادرة عن الإحصاء قياس أثر السلوك الإنجابي على تباينات الخصوبة مكانيا في مصر من خلال تتبع التطور في معدلات الإنجاب والخصائص الديموجرافية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية للأسرة المصرية في المسح السكانى الصحى 2014، والمسح الصحى للأسرة المصرية 2021. 

 

 

 

أهم نتائج الدراسة

 

وتوصلت الدراسة الصادرة عن الإحصاء إلى أهم النتائج والتي جاءت كالتالي:

1- تؤثر العوامل الديموجرافية للسلوك الإنـجابي المتمثلة في الأقاليم الجغرافية والعمر الحالي للسيدة تأثير إيجابي ومعنوي وذو دلالة إحصائية في كلًا من المسح السكانى الصحى2014، والمسح الصحى للأسرة المصرية 2021، بمعنى كلما اتجهنا إلى أقاليم وجه قبلي والحدود تميل السيدات إلى إنـجاب مزيد من الأطفال.

 كما يوجد تأثير سلبي ومعنوي وذو دلالة إحصائية لعمر السيدة عند الزواج الأول، حيث تبين أن زيادة عمر السيدة عند الزواج الأول يرتبط بانخفاض عدد الأطفال الأحياء.

2- تؤثر العوامل الاجتماعية والثقافية للسلوك الإنـجابي والمتمثلة في الحالة التعليمية للزوجة والزوج تأثير سلبي ومعنوي وذو دلالة إحصائية في كلًا من المسح السكانى الصحى 2014، والمسح الصحى للأسرة المصرية 2021، أي كلما ارتفع المستوى التعليمي للزوج والزوجة يرتفع لديهم الوعي بتكوين أسر صغيرة.

3- تؤثر العوامل الاقتصادية للسلوك الانتخابي متمثلة في الحالة العملية للسيدة ومؤشر الثروة تأثيرا سلبيا ودال إحصائيًا في المسح الصحى للأسرة المصرية 2021، حيث إن المرأة العاملة تميل إلى إنـجاب عدد أطفال أقل، ولها أثر فعال على انخفاض عدد الأطفال في الأسرة، وكلما ارتفع مؤشر الثروة انخفض عدد الأطفال لدى السيدة. 

4- العوامل الأقوى تأثيرًا في متغيرات السلوك الإنـجابي هي (العمر الحالي للسيدة والعمر عند الزواج الأول واستخدام وسائل تنظيم الأسرة) على الترتيب، يليهم (مؤشر الثروة- والاقاليم الجغرافية) على الترتيب في كل من المسح السكانى الصحى 2014، والمسح الصحى للأسرة المصرية 2021، وهذه المتغيرات الخمسة لها تأثير معنوي ويمكن الاعتماد عليها في تفسير العلاقة بين السلوك الإنـجابي والخصوبة في كل من المسح السكانى الصحى 2014، والمسح الصحى للأسرة المصرية 2021. 

وبوجه عام نـجد أن العوامل الأكثر تأثيرًا في إنـجاب الأطفال هو ارتفاع العمر عند الزواج الأول واستخدام وسائل تنظيم الأسرة في المسح الصحى للأسرة المصرية 2021، وثبات تأثير مستوى الثروة للأسرة (المتوسط) في كلًا من من المسح السكانى الصحى 2014، والمسح الصحى للأسرة المصرية 2021

ويشمل العدد رقم (110) من المجلة نصف السنوية (السكان - بحوث ودراسات) الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عدة دراسات تحليلية هي (دور الذكاء الاصطناعي في إدارة قضايا الهجرة-رصد التحويلات المالية للمهاجرين في سياق أهداف التنمية المستدامة-العمل غير المدفوع من منظور النوع الاجتماعي 2023-المحددات الاجتماعية والاقتصادية والديموجرافية للسلوك الإنـجابي في مصر-تفضيلات الشباب لسن الزواج وحجم الأسرة في مصر) 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الزواج المسح السكاني الصحي معدلات الانجاب الإحصاء معدل الإنجاب المرأة العاملة

مواد متعلقة

الإحصاء: اتجاه عام بين الشباب لتأجيل سن الزواج

دراسة لـ"الإحصاء" توصي بربط بيانات المهاجرين ببرمجيات الذكاء الاصطناعي

حسن جبري رئيسًا لشعبة صناعة الأسمنت باتحاد الصناعات المصرية

وزير الاستثمار يتفقد عددا من المصانع بالمنطقة الاستثمارية ببنها

تشكيل جديد لشعب غرفة صناعات مواد البناء لتعزيز تنافسية القطاع

خلال زيارته لبنها، حسن الخطيب يشدد على دعم وتوسيع المناطق الاستثمارية

سعر الألومنيوم بالبورصة العالمية اليوم الجمعة

تعرف على سعر الأرز اليوم الجمعة
ads

الأكثر قراءة

هدف ملغي، شوط أول سلبي بقمة السيتي ومان يونايتد بالدوري الإنجليزي (فيديو)

منح سنوية يحصل عليها الموظفون خلال 2026

نائب محافظ مطروح: إعادة تنظيم المواقف وفتح امتداد شارع علم الروم لإنهاء التكدسات المرورية

رسالة قوية من السيسي لترامب

نائب يسأل الحكومة عن نسبة مساهمة الصناعة والزراعة بالناتج المحلي

نائب حلف اليمين في البرلمان بالكوفية: "من لم يدرك أن فلسطين قضيته فليتُب توبة نصوحًا"

الدوري الإسباني، ريال مدريد يتعادل سلبيًا أمام ليفانتي بالشوط الأول

بعد إثارته للجدل، علماء شيعة يتبرؤون من تصريحات صدر الدين القبانجي بشأن "تشيع الأزهر"

خدمات

المزيد

أسعار الأسمنت بأسواق مواد البناء اليوم السبت 17 يناير 2026

أسعار الحديد في سوق مواد البناء ببداية تعاملات اليوم السبت 17 يناير

أسعار مواد التشطيب في مصر اليوم السبت 17 -1-2026

أسعار الطوب والزلط في سوق مواد البناء ببداية تعاملات اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

قبل مواجهة نيجيريا في لقاء تحديد المركز الثالث، مشوار منتخب مصر بأمم أفريقيا 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل وردت أحاديث عن فضل العمرة في شهر شعبان؟

حرام ومخالف لمقاصد الشريعة، دار الإفتاء تحذر الشباب من "اختبار الصداقة"

الأزهر يكشف زيف الجماعات المتطرفة بكتاب "فصل المقال" لتصحيح المفاهيم باللغة الإنجليزية

المزيد
الجريدة الرسمية