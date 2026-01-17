الإحصاء: المرأة العاملة تميل إلى إنجاب عدد أقل من الأطفال

18 حجم الخط

رصدت دراسة المحددات الاجتماعية والاقتصادية والديموجرافية للسلوك الإنـجابي في مصر الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم السبت أهم عوامل السلوك الإنـجابي المؤثرة في مستويات الخصوبة، والتي أدت إلى انخفاض معدل الإنـجاب من 3.5 طفل لكل سيدة في المسح السكاني الصحي 2014 إلى 2.85 طفل لكل سيدة في المسح الصحي للأسرة المصرية 2021.

واستعرضت الدراسة الصادرة عن الإحصاء قياس أثر السلوك الإنجابي على تباينات الخصوبة مكانيا في مصر من خلال تتبع التطور في معدلات الإنجاب والخصائص الديموجرافية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية للأسرة المصرية في المسح السكانى الصحى 2014، والمسح الصحى للأسرة المصرية 2021.

أهم نتائج الدراسة

وتوصلت الدراسة الصادرة عن الإحصاء إلى أهم النتائج والتي جاءت كالتالي:

1- تؤثر العوامل الديموجرافية للسلوك الإنـجابي المتمثلة في الأقاليم الجغرافية والعمر الحالي للسيدة تأثير إيجابي ومعنوي وذو دلالة إحصائية في كلًا من المسح السكانى الصحى2014، والمسح الصحى للأسرة المصرية 2021، بمعنى كلما اتجهنا إلى أقاليم وجه قبلي والحدود تميل السيدات إلى إنـجاب مزيد من الأطفال.

كما يوجد تأثير سلبي ومعنوي وذو دلالة إحصائية لعمر السيدة عند الزواج الأول، حيث تبين أن زيادة عمر السيدة عند الزواج الأول يرتبط بانخفاض عدد الأطفال الأحياء.

2- تؤثر العوامل الاجتماعية والثقافية للسلوك الإنـجابي والمتمثلة في الحالة التعليمية للزوجة والزوج تأثير سلبي ومعنوي وذو دلالة إحصائية في كلًا من المسح السكانى الصحى 2014، والمسح الصحى للأسرة المصرية 2021، أي كلما ارتفع المستوى التعليمي للزوج والزوجة يرتفع لديهم الوعي بتكوين أسر صغيرة.

3- تؤثر العوامل الاقتصادية للسلوك الانتخابي متمثلة في الحالة العملية للسيدة ومؤشر الثروة تأثيرا سلبيا ودال إحصائيًا في المسح الصحى للأسرة المصرية 2021، حيث إن المرأة العاملة تميل إلى إنـجاب عدد أطفال أقل، ولها أثر فعال على انخفاض عدد الأطفال في الأسرة، وكلما ارتفع مؤشر الثروة انخفض عدد الأطفال لدى السيدة.

4- العوامل الأقوى تأثيرًا في متغيرات السلوك الإنـجابي هي (العمر الحالي للسيدة والعمر عند الزواج الأول واستخدام وسائل تنظيم الأسرة) على الترتيب، يليهم (مؤشر الثروة- والاقاليم الجغرافية) على الترتيب في كل من المسح السكانى الصحى 2014، والمسح الصحى للأسرة المصرية 2021، وهذه المتغيرات الخمسة لها تأثير معنوي ويمكن الاعتماد عليها في تفسير العلاقة بين السلوك الإنـجابي والخصوبة في كل من المسح السكانى الصحى 2014، والمسح الصحى للأسرة المصرية 2021.

وبوجه عام نـجد أن العوامل الأكثر تأثيرًا في إنـجاب الأطفال هو ارتفاع العمر عند الزواج الأول واستخدام وسائل تنظيم الأسرة في المسح الصحى للأسرة المصرية 2021، وثبات تأثير مستوى الثروة للأسرة (المتوسط) في كلًا من من المسح السكانى الصحى 2014، والمسح الصحى للأسرة المصرية 2021

ويشمل العدد رقم (110) من المجلة نصف السنوية (السكان - بحوث ودراسات) الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عدة دراسات تحليلية هي (دور الذكاء الاصطناعي في إدارة قضايا الهجرة-رصد التحويلات المالية للمهاجرين في سياق أهداف التنمية المستدامة-العمل غير المدفوع من منظور النوع الاجتماعي 2023-المحددات الاجتماعية والاقتصادية والديموجرافية للسلوك الإنـجابي في مصر-تفضيلات الشباب لسن الزواج وحجم الأسرة في مصر)

