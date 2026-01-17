18 حجم الخط

أعلن اتحاد الصناعات المصرية، عن انتخاب حسن جبري رئيسًا لشعبة صناعة الأسمنت باتحاد الصناعات المصرية للدورة الجديدة، في إطار توجه الشعبة للاعتماد على الخبرات التنفيذية القادرة على التعامل مع التحديات الاقتصادية والصناعية التي يواجهها القطاع.

تحسين تنافسية الصناعة

وعقب انتخابه، قال حسن جبري: إننا لدينا مسؤولية كبيرة ودور وطني يأتي في توقيت دقيق يمر به القطاع.

وأشار إلى سعيه خلال الدورة الجديدة للعمل على تحسين تنافسية الصناعة، ودعم التوازن بين الإنتاج والطلب، وتعزيز الصادرات، إلى جانب التوسع في استخدام الطاقات البديلة، بما يحقق استدامة حقيقية للصناعة ويحافظ على قدرتها على النمو وتوفير فرص العمل.

وأضاف أن شعبة صناعة الأسمنت بغرفة صناعات مواد البناء ستعمل بالتنسيق مع الجهات الحكومية واتحاد الصناعات على معالجة التحديات المرتبطة بالتكلفة والطاقة والتشريعات، وخلق مناخ داعم للاستثمار الصناعي، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني.

ويأتي انتخاب حسن جبري رئيسًا لشعبة صناعة الإسمنت للدورة الجديدة في غرفة صناعات مواد البناء في ظل مرحلة تتطلب قيادة تمتلك رؤية اقتصادية واضحة وخبرة تنفيذية قادرة على التعامل مع التحولات المحلية والإقليمية.

ويشغل حسن جبري حاليًا منصب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مصر للأسمنت – قنا، وعضو مجلس إدارة غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية، ويتمتع بخبرة تمتد لأكثر من ثلاثين عامًا في إدارة وتطوير أعمال صناعة الإسمنت داخل مصر وخارجها.

ويمتلك جبري سجلًا مهنيًا حافلًا يجمع بين الخبرة الأكاديمية والتطبيق العملي؛ حيث حصل على بكالوريوس المحاسبة من كلية التجارة – جامعة عين شمس، وماجستير إدارة الأعمال من جامعة إيسلسكا الفرنسية، ويواصل دراساته العليا حاليًا في مجال إحلال الطاقات البديلة، بما يعكس اهتمامه بملفات الاستدامة والطاقة النظيفة في الصناعة.

وفي منصبه الحالي، يقود حسن جبري عمليات مجموعة مصر للأسمنت من خلال مصنعي قنا والمنيا بطاقة إنتاجية تصل إلى 5 ملايين طن سنويًا، مع التركيز على تحسين الكفاءة التشغيلية، وضبط التكاليف، وتعزيز الاستدامة المالية والبيئية.

وكان جبري قد شغل سابقًا منصب الرئيس التجاري للشركة العربية للأسمنت، حيث ساهم في تحقيق إيرادات تجاوزت 200 مليون دولار سنويًا، ونجح في تعزيز الصادرات المصرية من الأسمنت والكلنكر خلال الفترة من 2018 إلى 2022 لتصل إلى نحو 60% من إجمالي صادرات القطاع.

وعلى المستوى الدولي، عمل حسن جبري في عدد من الأسواق الإقليمية والعالمية، من بينها الصين، والجزائر، والسودان، والبحرين، وقطر، إلى جانب خبرته السابقة بشركة ألكاتل الفرنسية، ما أكسبه فهمًا عميقًا لآليات التجارة الدولية وإدارة الأسواق متعددة الثقافات.

