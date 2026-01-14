يديعوت أحرونوت: انهيار نظام خامنئي قد ينتهي لحكم عسكري يقوده الحرس الثوري الإيراني

18 حجم الخط

حذرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية من خطورة تداعيات انهيار النظام الإيراني، مشيرة إلى أن بديل نظام المرشد الأعلى علي خامنئي قد يكون الحرس الثوري الإيراني.

وقال المتخصص في الشئون الإرهابية آفي كالو في مقال كتبه بالصحيفة: "البنية اللامركزية والفريدة للمؤسسة الحاكمة في إيران، بتنوعها ومؤسساتها المتعددة، تشكل خطرا وفرصة للمحتجين في وقت واحد؛ ففي الوقت الذي تحولت فيه طهران إلى موجات متحركة، إلا أن هناك سيناريوهات أقل تفاؤلا قد تتصدر المشهد".

الحرس الثوري الإيراني قد ينقض على السلطة

وأضاف كالو: على قمة هذه السيناريوهات سيطرة الحرس الثوري على الحكم، عبر فرض نوع من الحكم العسكري، بما يضمن تعميق قبضة التيار الديني المحافظ في قيادة الجمهورية الإسلامية. وبناء عليه، فإن القدرة على التنبؤ بعمق التحول غير ممكنة في هذه المرحلة، لكنها من دون شك، تولد جبلا من التوقعات لدى أعداء آيات الله".

مخاوف من فوضى إقليمية

وتعليقا على تطورات المشهد الإيراني حال اتخاذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرارا بالتدخل العسكري، قال الكاتب: رغبة الرئيس في الاصطفاف إلى جانب المنتصرين يمكن أن تدفعه إلى استخدام القوة الأمريكية بهدف تسريع انهيار النظام؛ لكن حتى في هذه الحالة، لا يمكن ضمان تحقيق النتيجة المرجوة، أو ألا تشتعل النيران، بما في ذلك في اتجاه إسرائيل في إطار استعداد النظام الإيراني للموت ما دام الأمر يتعلق بحربه مع الكفار. وبناء على ذلك، ربما تؤدي الأزمة الداخلية في إيران إلى تسريع الاضطرابات العالمية وتؤجج مزيدا من الفوضى.

سيناريوهات التدخل الأمريكي

فيما أشارت جريدة "نيويورك بوست" إلى أن سيناريوهات التدخل الأمريكي قد تتخذ أشكالا عديدة، بما في ذلك ضربة مباشرة تستهدف خامنئي والمنشآت نووية إيرانية إضافة إلى محطات الطاقة.

وبحسب الجريدة، تتراوح ردود الفعل الأمريكي بين شن هجوم مباشر على إيران باستخدام قاذفات أمريكية، ونشر هجمات إلكترونية متطورة، وإجبار شركة "ستارلينك" على توفير خدمة الإنترنت للمتظاهرين وسط انقطاع الاتصالات على مستوى إيران.

واشنطن تجمع معلومات استخباراتية عن أهداف إيرانية محددة

من جهتها، كشفت صحيفة "واشنطن بوست" عن مسؤولين أوروبيين أن إدارة ترامب طلبت من الدول الأوروبية معلومات استخباراتية عن أهداف في إيران لشن ضربات محتملة.

وذكرت الصحيفة أن "مسؤولين أوروبيين اثنين قالا إن إدارة ترامب طلبت من بلديهما يوم الإثنين تبادل المعلومات الاستخباراتية حول الأهداف المحتملة داخل إيران".

وقال أحد هؤلاء المسؤولين إنه لا يرى أي مؤشر على أن ترامب سيشن هجمات على المنشآت النووية، مرجحا أن "تستهدف الولايات المتحدة قادة المنظمات والقوى التي تعتبر مسئولة عن أعمال العنف التي شهدتها إيران خلال الاحتجاجات".

