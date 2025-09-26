وزير خارجية إيران: التزمنا بالاتفاق النووي كاملا وأمريكا انسحبت منه بخطوة أحادية

قال عباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني، إن طهران التزمت بشكل كامل بالاتفاق النووي لكن الولايات المتحدة انسحبت منه بشكل أحادي.

وأضاف وزير الخارجية الإيراني: إيران اضطرت إلى اتخاذ تدابير وتقليص التزاماتها وفقا لحقوقها المعترف بها.

وتابع وزير الخارجية الإيراني: طهران واصلت الالتزام بالاتفاق حتى بعد انسحاب واشنطن منه.

وشدد وزير الخارجية الإيراني على أن مجموعة الدول الأوروبية الثلاث اختارت المواجهة بدلا من الحوار

وتابع: يجب رفض أي محاولة لإعادة فرض العقوبات على بلدنا لأنها تمثل سابقة خطيرة وتزعزع الثقة في النظام الدولي بأسره.

وقبل وقت سابق، قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الجمعة، في تصريحات صحفية : تحملنا أضرارا اقتصادية بسبب العدوان الإسرائيلي لكنه شكل صحوة تجاه سياسات الكيان الصهيوني.



وتابع: إيران أحدثت دمارا في إسرائيل التي تمتلك القبة الحديدية وقد أجبروا على إعلان وقف إطلاق النار.



وأضاف إسرائيل أعلنت للمنطقة بأسرها أنه لا توجد حرمة لأي دولة وأنها تعتدي وقتما تشاء.

كما أضاف أنهم عازمون ومؤمنون بأننا نستطيع بالوحدة والانسجام التغلب على المشكلات التي يريدونها لنا

وقبل وقت سابق قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال كلمته اليوم الجمعة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: يجب التخلص من مخزون اليورانيوم في إيران

نتنياهو: قضينا على أسلحة إيران والأسد والمليشيا العراقية وحزب الله والحوثيين



وأضاف نتنياهو: لن نسمح لإيران باستعادة قدراتها النووية سيطرنا على سماء إيران خلال حربنا معها وقضينا على أسلحتها وعلى العلماء النوويين هناك

وتابع نتنياهو: دمرنا أسلحة الميليشيات في العراق ودمرنا أسلحة الأسد في سوريا وأوقفنا حزب الله وقضينا على معظم قادته وترسانته



وزعم نتنياهو: النظام السابق في سوريا استضاف ميليشيات إيران قربنا ونصر الله أطلق آلاف الصواريخ علينا والسنوار أطلق العنف ضد إسرائيل

وادعى نتنياهو: إيران طورت برنامج أسلحة نووية لتدمير إسرائيل.

