المشهد الإيراني يزداد غموضا.. دائرة ترامب المصغرة تبحث آليات التدخل.. نظام خامنئي يحتمي بقوات الباسيج التابعة للحرس الثوري.. ومعارضة بلا أفق تترقب التطورات

حركات متسارعة، ومشاهد غامضة تحيط بالساحة الإيرانية، فيما يراه الغرب مؤشرا على بدء العد التنازلي لأيام النظام الإيراني، بحسب تصريحات المستشار الألماني فريدريش ميرتس اليوم الثلاثاء، والتي أكد فيها اعتقاده بأن القيادة الإيرانية تعيش "أيامها وأسابيعها الأخيرة" في ظل تصاعد المظاهرات واسعة النطاق التي تجتاح المدن الإيرانية.

تصريحات المستشار الألماني جاءت بعد ساعات من مطالبة الولايات المتحدة مواطنيها في إيران بمغادرتها فورا؛ فيما دعت وزيرة خارجية أستراليا، بيني وونج، جميع رعايا بلادها الموجودين في إيران على المغادرة فورا.

في ظل هذا المشهد المتسارع، تفرض بعض الأسئلة المنطقية نفسها، مثل ما هي حدود التدخل الأمريكي في إيران؟ وما هي الجهات الإيرانية الفاعلة التي يمكنها اعتلاء المسرح الإيراني حال تحققت نبؤات الغرب، وسقط النظام الإيراني؟ هل ستقبل الجهات الأمنية الانشقاق على النخبة الحاكمة؟ وهل توجد معارضة إيرانية حقيقة يمكنها فرض سيطرتها بديلا عن المؤسسة الدينية الحاكمة التي اعتلت قمة إيران السياسية منذ 1997؟

دائرة ترامب المصغرة تدرس آليات التدخل الأمريكي

بالنسبة للتدخل الأمريكي، كشفت جريدة "تليجراف" البريطانية أن دائرة أمريكية مصغرة هي التي تناقش سيناريوهات المواجهة ضد إيران، وأن هذه الدائرة تضم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ووزير الخارجية ماركو روبيو، ووزير الدفاع بيت هيجسيث، ورئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأمريكية دان كين.

ورجحت الجريدة ميل الإدارة الأمريكية تنفيذ هجمات سيبرانية محتملة ضد النظام الإيراني من خلال حزمة من "الإجراءات غير القاتلة"، من بينها تشديد الانتقادات ضد النظام الإيراني في الفضاء الإلكتروني، وتنفيذ هجمات سيبرانية سرية ضد أهداف عسكرية وغير عسكرية داخل إيران.

بدورها، أكدت جريدة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية أن ترامب قرر مساعدة المتظاهرين الإيرانيين، لكنه لم يتوصل بعد إلى قرار نهائي بشأن توقيت وآلية تنفيذ هذه المساعدة.

لكن ترجيحات "تليجراف" لم تقطع بصورة نهائية باكتفاء ترامب بالدعم السيبراني، مشيرة إلى إقلاع طائرتين عسكريتين أمريكيتين من طراز "سي-17" مساء السبت 10 يناير، من ألمانيا، يعتقد أن وجهتهما كانت الشرق الأوسط.

وتذهب تقارير غربية إلى أن "التدخل العسكري الأمريكي المباشر سيغير مسار الأزمة الإيرانية بشكل جذري"، مؤكدين أن "النظام الإيراني يبدو اليوم أكثر ضعفًا مما كان عليه، داخليا وجيوسياسيا، منذ سنوات الحرب الإيرانية العراقية، التي استمرت من عام 1980 إلى عام 1988".

لكن المقابل قد يكون باهظا في ظل إعلان رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف بأنه في حال وقوع هجوم عسكري أمريكي، فإن "إسرائيل وكذلك المراكز العسكرية ومرافق الملاحة الأمريكية ستكون أهدافا مشروعة لإيران".

لا مؤشرات على انقسامات عسكرية ضد النظام الإيراني

بحسب تقارير إعلامية، لا توجد مؤشرات واضحة على انشقاقات عسكرية أو انقسامات رفيعة المستوى داخل النظام. وتاريخيا، تعد هذه مؤشرات حاسمة على إمكانية تحول الاحتجاجات إلى قوة فاعلة على طريق انهيار النظام.

وينقل موقع "فرانس 24" عن مدير السياسات في منظمة "متحدون ضد إيران النووية" التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها، جيسون برودسكي قوله: إن الاحتجاجات تاريخية؛ لكن سقوط النظام الإيراني يتطلب توافر عدة عوامل بما في ذلك انشقاقات في الأجهزة الأمنية وانشقاقات في النخبة السياسية للجمهورية الإسلامية".

قوات الباسيج والحرس الثوري الإيراني

من بين العوامل التي قد تساعد النظام الإيراني على البقاء، هو أن المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي وشع نفسه تحت وصاية قوات الباسيج؛ وهي جماعة شبه عسكرية تعد ذراعا مساعدا للحرس الثوري الإيراني، ويعود تاريخ تأسيسها إلى عام 1979 على يد الراحل آية الله الخميني، الذي أدلى بتصريحه الشهير بأن إيران لا يمكن تدميرها بجيش قوامه 20 مليون رجل، بحسب "سي إن إن".

نجل شاه إيران رضا بهلوي

وتتمثل مهمة قوات الباسيج في دعم النظام الديني الإيراني وأيديولوجية الدولة، تولت قمع موجات المعارضة بعنف لعقود؛ وتقوم يمراقبة النشاط الإلكتروني خلال الاحتجاجات التي تشهدها إيران حاليا؛ حيث أعلنت اعتقال من وصفتهم بـ"المدونين الداعمين لأعمال الشغب".

معارضة إيرانية منقسمة

بالنسبة للمعارضة الإيرانية، فعلى الرغم من تنامي المظاهرات، إلا أنه لا يوجد من يمكنه ملء الفراغ الذي قد يسببه سقوط النظام الإيراني؛ إذ إن المعارضة الإيرانية لا تزال منقسمة بين جماعات وفصائل أيديولوجية متنافسة ويبدو أن حضورها المنظم داخل البلاد ضعيف.

وبحسب "رويترز"، هناك مؤيدو الملكية؛ حيث يبرز اسم نجل شاه إيران محمد رضا بهلوي، الذي فر من بلاده في عام 1979 وتوفي في مصر عام 1980، مشيرة إلى نجله رضا بهلوي مقيم في الولايات المتحدة ويدعو إلى تغيير النظام من خلال العصيان المدني السلمي وإلى إجراء استفتاء على حكومة جديدة.

وبينما يحظى رضا بهلوي بدعم شريحة من الإيرانيين في المهجر ممن يرون في النظام الملكي بديلا محتملا، يبقى حجم هذا التأييد داخل إيران محل تساؤل؛ إذ إن غالبية الإيرانيين اليوم لم يعيشوا مرحلة ما قبل الثورة، كما أن البلاد تغيرت جذريا عما كانت عليه قبل أكثر من أربعة عقود، وفق "رويترز".

منظمة مجاهدي خلق نشاط غربي بلا أفق

منظمة مجاهدي خلق هي جماعة معارضة يسارية برزت في سبعينيات القرن الماضي عبر هجمات استهدفت نظام الشاه ومصالح أمريكية. ورغم عدائها للجمهورية الإسلامية، لا تحظى بتأييد واسع داخل إيران، بسبب انحيازها إلى العراق خلال الحرب التي امتدت بين 1980 وحتى 1988.

مريم رجوي رئيسة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية

وتقول "رويترز": في عام 2002، كشفت الجماعة عن برنامج إيراني سري لتخصيب اليورانيوم، لكنها لم تظهر نشاطا يذكر داخل البلاد في السنوات اللاحقة. ويقودها في المنفى مريم رجوي، بعد غياب زوجها مسعود رجوي منذ أكثر من 20 عاما، وسط انتقادات حقوقية تنفيها الجماعة. وتعد هذه المجموعة القوة الرئيسية وراء المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، الذي ينشط في عدد من الدول الغربية.

الأقليات الكردية والبلوشية على طريق الانفصال

على مدى سنوات طويلة، عبرت الأقليات الكردية والبلوشية في إيران، ومعظمها من المسلمين السنة، عن تذمرها من حكم الحكومة الشيعية الناطقة بالفارسية في طهران. ويتركز هذا الشعور بالاستياء في مناطق تعاني تهميشا سياسيا واقتصاديا مقارنة بمركز السلطة، وفق "رويترز".

وفي حال سقوط النظام الإيراني، فإن تلك الأقليات قد تميل إلى الانفصال بديلا عن تأسيس نظام إيراني موحد، مدعومة بقوى إقليمية.

أما في إقليم بلوشستان على الحدود الشرقية مع باكستان، فتأخذ المعارضة أشكالا مختلفة، تتراوح بين تيارات دينية سنية تطالب بهامش أوسع لأتباعها داخل النظام، وجماعات مسلحة جهادية مرتبطة بـتنظيم القاعدة، بحسب "رويترز".

في ضوء هذه التطورات، يظل مستقبل إيران مفتوحا على احتمالات متعددة تصيغها تطورات الأحداث في الأيام المقبلة، والتي ستحدد مسار إيران، وتشكل اختبارا حاسما لاستقرارها السياسي والاجتماعي.

