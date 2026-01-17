قبل موقعة نهائي أمم أفريقيا، تفوق المغرب على السنغال تاريخيا

السبت 17 يناير 2026
تتجه أنظار القارة الأفريقية، مساء غد الأحد، إلى ملعب الأمير مولاي عبد الله في الرباط، والذي يحتضن نهائي كأس أمم أفريقيا 2025، بين منتخب المغرب المضيف والسنغال.

أول مواجهة تاريخية بين المغرب والسنغال في كأس أمم أفريقيا 

ورغم أن هذه المباراة تمثل أول مواجهة بين منتخبي المغرب والسنغال، في تاريخ بطولة كأس أمم أفريقيا خلال 35 نسخة من الكان.

تاريخ مواجهات المغرب والسنغال 

ولكن سجل اللقاءات بينهما حافل، إذ التقيا في 31 مباراة رسمية وودية، وفقًا للموقع الرسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف".

ويميل التفوق التاريخي بوضوح لصالح المنتخب المغربي، الذي حقق 18 انتصارًا، مقابل 6 فقط للسنغال، بينما انتهت 7 مباريات بالتعادل.

وتعكس المواجهات الأخيرة أفضلية مغربية واضحة، حيث فاز أسود الأطلس في 4 من آخر 6 مباريات جمعت المنتخبين، مقابل فوز وحيد للسنغال، تحقق في مباراة ودية عام 2012 بنتيجة (1-0).

وشهدت مواجهات المغرب والسنغال عبر التاريخ طابعًا حاسمًا، في عدة مناسبات، لا سيما في تصفيات المونديال.

ففي طريقه إلى أول مشاركة بكأس العالم، عام 1970، تجاوز المنتخب المغربي نظيره السنغالي، في مباراة فاصلة حُسمت بنتيجة (2-0) في لاس بالماس بإسبانيا. كما تفوق المغرب على أسود التيرانجا أيضًا، في تصفيات مونديال 1994.

في المقابل، نجح المنتخب السنغالي في التفوق على المغرب، خلال تصفيات مونديال 2002، حيث حجز بطاقة التأهل حينها بفارق الأهداف عن أسود الأطلس، بعد التساوي بـ15 نقطة لكل منهما.

رابع نهائي في تاريخ منتخب السنغال والثاني للمغرب 

ويخوض المنتخب السنغالي النهائي الرابع في تاريخه بكأس أمم إفريقيا، والأول منذ تتويجه باللقب القاري عام 2021، بينما يظهر منتخب المغرب (المتوج في 1976) في النهائي للمرة الثانية، بعد غياب عن المشهد الختامي منذ نسخة 2004.

