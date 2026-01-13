نقيب المحامين يبحث الاستعدادات التنظيمية لانتخابات النقابات الفرعية

18 حجم الخط

عقد الدكتور عبدالحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، اجتماعًا مع مديري النقابات الفرعية، لبحث الترتيبات الخاصة بإجراء انتخابات النقابات الفرعية المدرجة ضمن المرحلة الأولى من العملية الانتخابية.

وتناول الاجتماع مناقشة الجوانب اللوجيستية والتنظيمية اللازمة لضمان حسن سير الانتخابات، حيث شدد النقيب على ضرورة الالتزام بعدد من الضوابط والإجراءات التي تكفل إنجاح انعقاد الجمعية العمومية وخروج العملية الانتخابية بصورة مشرفة تليق بمكانة مهنة المحاماة.

وأكد الدكتور عبد الحليم علام أن النقابة تستهدف تنظيم انتخابات نموذجية تعكس إرادة الجمعية العمومية في أجواء من الشفافية والنزاهة، مشيدًا في الوقت نفسه بنجاح انعقاد الجمعية العمومية السابقة، ومقدمًا الشكر لمديري النقابات على دورهم ومشاركتهم الفاعلة فيها.

وأشار نقيب المحامين إلى أن مديري النقابات الفرعية يُمثلون جزءًا أصيلًا من منظومة النقابة العامة، ويؤدون دورًا إشرافيًا ورقابيًا محوريًا في ضمان انتظام العملية الانتخابية وخروجها بالشكل اللائق.

وأوضح أن النقابة العامة تمضي في مسار الإصلاح والتطوير، بما يتطلب بذل جهود كبيرة لمعالجة ما شهدته المنظومة من أوجه قصور وفساد على مدار عقود، مؤكدًا الحرص على تصحيح ما شاب الانتخابات السابقة من ملاحظات ومعالجتها بصورة جذرية.

وشدد على أن الفيصل في الانتخابات هو إرادة الجمعية العمومية وحدها، داعيًا إلى الالتزام الكامل بقواعد النزاهة والشفافية من أجل إجراء انتخابات تاريخية تعبّر بصدق عن تطلعات المحامين.

