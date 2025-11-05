الأربعاء 05 نوفمبر 2025
سياسة

نقابة المحامين تعلن جدول انتخابات النقابات الفرعية على مرحلتين

أعلنت نقابة المحامين، برئاسة عبد الحليم علام، الجدول الزمني لانتخابات النقابات الفرعية نقيبًا وأعضاءً على مرحلتين 

انتخابات نقابة المحامين 

وقالت  النقابة العامة للمحامين، إن بعد الاطلاع على قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 وتعديلاته بالقانون رقم 147 لسنة 2019، وعلى قرار مجلس النقابة العامة الصادر في 5 نوفمبر 2025 بشأن الدعوة لانتخابات النقابات الفرعية، وكذلك القرار الصادر من نقيب المحامين بتشكيل اللجنة المشرفة على الانتخابات.

الجدول الزمني لانتخابات النقابات الفرعية 

وتقرر إجراء انتخابات النقابات الفرعية «نقيبًا وأعضاءً» ضمن المرحلة الاولى، وتشمل النقابات التالية: «الأقصر ـ قنا ـ سوهاج ـ شمال أسيوط  ــ جنوب أسيوط ـ المنيا ـ  بنى سويف ـ الفيوم ـ الوادى الجديد ـ البحر الأحمر ـ  شمال سيناء ـ جنوب سيناء ـ الاسماعيلية  ـ بورسعيد ـ دمياط  ـ المنوفية ـ كفر الشيخ ـ شمال القليوبية - جنوب القليوبية».

وتقرر إجراء انتخابات النقابات الفرعية «نقيبًا وأعضاءً» ضمن المرحلة الثانية، وتشمل النقابات التالية: «شمال القاهرة، جنوب القاهرة، القاهرة الجديدة، حلوان، جنوب الجيزة، شمال الجيزة، شمال الدقهلية، جنوب الدقهلية، الإسكندرية، شمال البحيرة، جنوب البحيرة، مرسى مطروح، شرق طنطا، غرب طنطا، جنوب الشرقية، شمال الشرقية، السويس، وأسوان».

