تنطلق، اليوم السبت، المرحلة الأولى من انتخابات النقابة الفرعية للمحامين بمحافظة القليوبية، وذلك تحت إشراف قضائي كامل، في إطار حرص نقابة المحامين على ترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة، وضمان سلامة العملية الانتخابية، وتمكين المحامين من اختيار ممثليهم بكل حرية.

انطلاق انتخابات نقابة المحامين بالقليوبية تعرف على المرشحين

وأعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المحامين الفرعية بشمال القليوبية الكشوف للمرشحين على مقعد النقيب، وكذلك المرشحين على مقاعد العضوية، بالإضافة إلى مرشحي مقعد الشباب، وذلك عقب غلق باب التقدم بأوراق الترشح رسميًّا.

عدد المرشحين على منصب نقيب النقابة الفرعية لشمال القليوبية

وبلغ عدد المرشحين على منصب نقيب النقابة الفرعية لـشمال القليوبية ستة مرشحين، وهم أحمد داود محمد صالح وشهرته أحمد داود صالح، ومجدي عبد القادر إبراهيم حسين المهدي وشهرته مجدي المهدي، والدكتور محمد جودة عبد العال عفيفي وشهرته الدكتور محمد جودة عبد العال، ومحمد كامل محمد سالم فتح الله وشهرته محمد الشبراوي، ومصطفى السعداوي محمد السعداوي وشهرته مصطفى السعداوي، وناصر فؤاد عبده الوكيل وشهرته ناصر الوكيل.

الكشوف الأولية للمرشحين على مقاعد العضوية بنقابة شمال القليوبية

وفي ما يخص الكشوف الأولية للمرشحين على مقاعد العضوية بنقابة شمال القليوبية، فقد تم تلقي طلبات الترشح على مستوى خمس محاكم جزئية، هي محكمة بندر بنها الجزئية، ومحكمة شبين القناطر الجزئية، ومحكمة مركز بنها الجزئية، ومحكمة طوخ الجزئية، ومحكمة كفر شكر الجزئية.



وجاء المرشحون بمحكمة بندر بنها الجزئية كل من إيهاب محمد إسماعيل محمد عيسى وشهرته إيهاب عيسى، ومحمد إبراهيم عبد الفتاح عبد الفتاح النساج وشهرته محمد إبراهيم النساج، ومحمد السيد عبد الحميد هيكل وشهرته محمد هيكل، ومحمد حامد جودة عبد العال وشهرته محمد حامد جودة، ووليد إبراهيم مصيلحي إبراهيم داود وشهرته وليد مصيلحي.

المرشحون بمحكمة شبين القناطر الجزئية

أما المرشحون بمحكمة شبين القناطر الجزئية فهم أحمد جمال فتحي عبد الفتاح خفاجي وشهرته أحمد خفاجي، وعبد المجيد سالم عبد السلام ريان وشهرته عمرو ريان، وعمرو محمد الحسيني أحمد وشهرته عمرو الحوي، وعيد محمد صلاح عيد وشهرته عيد صلاح، ومحمد أحمد نجدي علي سعد وشهرته محمد سعد، ومحمد عبد الغفار عبد العظيم سويلم وشهرته محمد حسيب، ومحمد عليوة محمد حسن الدغيدي وشهرته محمد الدغيدي.

مرشحو انتخابات المحامين في محكمة مركز بنها الجزئية

وفي محكمة مركز بنها الجزئية ترشح كل من زكريا سامي زكريا محمد وشهرته زكريا سامي، وعماد سمير شندي محمد وشهرته عماد شندي، ومدحت أحمد البدوي السيد العراقي وشهرته مدحت العراقي.

أما محكمة طوخ الجزئية فقد تقدم للترشح بها كل من أحمد عبد النبي محمد عواد وشهرته أحمد عواد، والهادي عطية السيد البطاوي وشهرته الهادي البطاوي، وعادل محمد شحات عزب الجابري وشهرته عادل الجابري، ومجاهد إسماعيل مجاهد محمد، ومحمد عبد الموجود عواد أحمد وشهرته محمد عبد الموجود عواد، وهدى حسن مصطفى حسن خضر وشهرتها هدى خضر، ووليد سعيد إبراهيم عبد الهادي شعت وشهرته وليد شعت.



وفي محكمة كفر شكر الجزئية ترشح كل من حسنين حسن حسنين إبراهيم السنباطي وشهرته حسنين السنباطي، ومحمد صابر عبد الصادق محمد وشهرته محمد صابر الدميني، ونادر أحمد فكري سالم إبراهيم وشهرته نادر فكري.

مقعد الشباب بالنقابة الفرعية للمحامين بشمال القليوبية

وعلى صعيد مقعد الشباب بالنقابة الفرعية للمحامين بشمال القليوبية، تضم الكشوف الأولية المرشحين أحمد محمد سعيد محمد درويش وشهرته أحمد سعيد، وأحمد ممدوح أحمد عبد الرحمن أبو الخير وشهرته أحمد ممدوح، والسيد أحمد السيد الطوخي أبو باشا وشهرته السيد أبو باشا، وإنجي محمد محمد محمد سلامة وشهرتها إنجي سلامة، وسليمان إبراهيم صابر محمد أبو باشا وشهرته سليمان أبو باشا، ومحمد عماد محمد سليمان البكش وشهرته محمد عماد البكش، ومحمود عادل صلاح محمد عطية وشهرته محمود عادل صلاح.



وتجري الانتخابات وسط إجراءات تنظيمية وأمنية مشددة لضمان حسن سير العملية الانتخابية، وخروجها بصورة تليق بنقابة المحامين وتاريخها العريق.

