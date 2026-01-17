التموين تحرر 89 مخالفة في حملة مكبرة على أسواق الفيوم

18 حجم الخط

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم حملة مكبرة على أسواق القرى والمدن، وتمكنت من تحرير 89 مخالفة تموينية متنوعة، وقد شارك في الحملة قسم مباحث التموين، ومديريتي الصحة والطب البيطري وجهاز حماية المستهلك.

نتائج الحملة على أسواق الفيوم

وقال المهندس جمعة عبد الحفيظ وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، إن حملة مديرية التموين قد تمكنت من ضبط 314 كيلو جرام عجينة حوواشي غير مدون عليها اى علامات أو بيانات تدل على تاريخ الصلاحية، بأحد الثلاجات الخاصة بأحد مطاعم الكريبات الاشتراك مع إدارة حماية المستهلك وكذا سلامة الغذاء وكذا الطب البيطري- محضر علامات وبيانات وتم ضبط 23 كجم عجينة حوواشي و3 كجم سجق شرقي غير مدون عليها اى علامات أو بيانات تدل على تاريخ الصلاحية وذلك طبقا للتقرير الطبي البيطري وذلك بأحد الثلاجات الخاصة بأحد المطاعم الاشتراك مع إدارة حماية المستهلك وكذا سلامة الغذاء وكذا الطب البيطري- ضبط كمية من اللحمة، بمطعم كريب، و15 كيلو جرام لحمة مفرومة غير صالحة للاستهلاك الآدمي بأحد المطاعم لبيع السندوتشات، وحررت محضر تصرف في السلع التموينية بمبلغ 1600.8 جنيه، ومحضر صرف وهمي بمبلغ 1339 جنيه، ومحضر بيع أزيد من السعر سجائر بزيادة مقدارها 14 جنيه في العلبة الواحدة، وتم ضبط 40 علبة من الدهانات والبويات المختلفة الأحجام منتهى الصلاحية وفقًا للتواريخ المدونة على العبوات، وحررت 8 محاضر عدم الإعلان عن الأسعار لأنشطة مختلفة، و4 محاضر عدم وجود شهادة صحية، و8 تقارير عدم الالتزام بمواعيد العمل الرسمية لتجار تموين.

تكثيف الحملات على الأسواق

وأضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أنه شدد على تكثيف الحملات على المخابز السياحية لمتابعة الأسعار والأوزان، والمرور على مطاعم الفول والطعمية، ومحال السوبر ماركت، ومستودعات صرف الدقيق المدعم، ومستودعات البوتاجاز ومتابعة توزيع توكيلات الغاز لأسطوانات البوتاجاز والتأكد من التزامهم بالبيع بالسعر الرسمي، ومحطات الوقود، لمتابعة مدى التزام التجار بالأسعار، وجرد لارصدة محطات البترول والتنبيه على الرخص والسجلات ومتابعة التوزيع وضبط الأسعار.

وتكثيف الحملات أيضا على محال الجزارة لمتابعة أسعار اللحوم البلدية الطازجة، والأسواق والشوادر وضبط الأسعار.

