السبت 17 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

رئيس الهوكي يتحدث عن مشاركة المنتخب في تصفيات كأس العالم

منتخب الهوكي، فيتو
منتخب الهوكي، فيتو
18 حجم الخط

الهوكي، أكد اللواء أشرف فرحات رئيس مجلس إدارة اتحاد الهوكي، أن المنتخب الوطني يمتلك طموحا كبيرا بالتأهل للمشاركة في بطولة كأس العالم.

وأوضح “فرحات”، أن المنتخب لديه فرصة جديدة للمشاركة في كأس العالم، من خلال التصفيات المقرر إقامتها في القاهرة خلال الفترة من 1 وحتى 7 مارس المقبل.

وتابع: “نستعد بشكل قوي للمشاركة في التصفيات، لدينا طموح كبير بحسم تذكرة التأهل، والمنافسة لن تكون سهلة".

الملحق المؤهل لكأس العالم للهوكي

وحصل الاتحاد المصري للهوكي برئاسة اللواء أشرف فرحات، على حق استضافة منافسات ملحق التصفيات المؤهلة لكأس العالم، والمقرر لها خلال الفترة من 1 وحتى 7 مارس المقبل، في الإسماعيلية.

وتشهد منافسات ملحق التصفيات مشاركة 8 منتخبات وهي، مصر وإنجلترا وأمريكا وباكستان واليابان والنمسا والصين وماليزيا.

منتخب الهوكي يخسر لقب البطولة الأفريقية

وكان المنتخب الوطني للهوكي خسر أمام ضيفه جنوب أفريقيا بنتيجة (1-5)، في المباراة التي جمعت بينهما بنهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية، التي أقيمت مؤخرا في الإسماعيلية.

بهذه النتيجة اكتفى منتخب مصر بالمركز الثاني والميدالية الفضية، فيما يتوج منتخب جنوب أفريقيا بالكأس القاري، والتأهل مباشرة للمشاركة في كأس العالم.

مشوار منتخب الهوكي في البطولة الأفريقية

دور المجموعات:

مصر (2) - (1) كينيا

مصر (6) - (3) نيجيريا

مصر (3) - (3) جنوب أفريقيا

مصر (8) - (1) زامبيا

مصر (7) - (3) غانا

النهائي

مصر (1) - (5) جنوب أفريقيا

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الهوكي أشرف فرحات اتحاد الهوكي المنتخب الوطني كأس العالم

مواد متعلقة

استعدادات قوية لمنتخب الهوكي قبل تصفيات كأس العالم

الهوكي، الإسماعيلية تستضيف ملحق تصفيات كأس العالم مارس المقبل

بحضور رئيس الاتحاد الدولي، الزمالك يفتتح ملعب الهوكي الجديد (صور)

رئيس الهوكي: منتخب مصر قدم أداء جيدا في بطولة أفريقيا ونتطلع لمستقبل أفضل

ads

الأكثر قراءة

منح سنوية يحصل عليها الموظفون خلال 2026

تعليم المنوفية تضبط الطالب المتسبب في تداول ورقة امتحان العربي

الصغرى تقترب من الأجواء الأوروبية، درجات الحرارة اليوم السبت في محافظات مصر

هيئة الدواء تحذر من مكمل غذائي مجهول المصدر لاضطراب فرط الحركة وتقرر وقفه

رسالة قوية من السيسي لترامب

حقيقة تسريب امتحان الجبر والإحصاء للشهادة الإعدادية بالشرقية

أول منشور تحذيري لهيئة الدواء في 2026، سحب تشغيلة من حقن "ديكلاك" مضاد للالتهابات

القبض على مزارع بحوزته 526 قطعة أثرية بالمنيا

خدمات

المزيد

أسعار الأسمنت بأسواق مواد البناء اليوم السبت 17 يناير 2026

أسعار الحديد في سوق مواد البناء ببداية تعاملات اليوم السبت 17 يناير

أسعار مواد التشطيب في مصر اليوم السبت 17 -1-2026

أسعار الطوب والزلط في سوق مواد البناء ببداية تعاملات اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

قبل مواجهة نيجيريا في لقاء تحديد المركز الثالث، مشوار منتخب مصر بأمم أفريقيا 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

احتفالا بمولده في شهر شعبان، بعضٌ من سيرة الإمام الحسين

على رأسها فرض الصيام، أبرز الأحداث التي عاصرها عهد النبي في شعبان

نفحات رمضان تقترب، دار الإفتاء تستطلع هلال شهر شعبان لعام 1447 هجريًا غدًا

المزيد
الجريدة الرسمية