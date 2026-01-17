رئيس الهوكي يتحدث عن مشاركة المنتخب في تصفيات كأس العالم

18 حجم الخط

الهوكي، أكد اللواء أشرف فرحات رئيس مجلس إدارة اتحاد الهوكي، أن المنتخب الوطني يمتلك طموحا كبيرا بالتأهل للمشاركة في بطولة كأس العالم.

وأوضح “فرحات”، أن المنتخب لديه فرصة جديدة للمشاركة في كأس العالم، من خلال التصفيات المقرر إقامتها في القاهرة خلال الفترة من 1 وحتى 7 مارس المقبل.

وتابع: “نستعد بشكل قوي للمشاركة في التصفيات، لدينا طموح كبير بحسم تذكرة التأهل، والمنافسة لن تكون سهلة".

الملحق المؤهل لكأس العالم للهوكي

وحصل الاتحاد المصري للهوكي برئاسة اللواء أشرف فرحات، على حق استضافة منافسات ملحق التصفيات المؤهلة لكأس العالم، والمقرر لها خلال الفترة من 1 وحتى 7 مارس المقبل، في الإسماعيلية.

وتشهد منافسات ملحق التصفيات مشاركة 8 منتخبات وهي، مصر وإنجلترا وأمريكا وباكستان واليابان والنمسا والصين وماليزيا.

منتخب الهوكي يخسر لقب البطولة الأفريقية

وكان المنتخب الوطني للهوكي خسر أمام ضيفه جنوب أفريقيا بنتيجة (1-5)، في المباراة التي جمعت بينهما بنهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية، التي أقيمت مؤخرا في الإسماعيلية.

بهذه النتيجة اكتفى منتخب مصر بالمركز الثاني والميدالية الفضية، فيما يتوج منتخب جنوب أفريقيا بالكأس القاري، والتأهل مباشرة للمشاركة في كأس العالم.

مشوار منتخب الهوكي في البطولة الأفريقية

دور المجموعات:

مصر (2) - (1) كينيا

مصر (6) - (3) نيجيريا

مصر (3) - (3) جنوب أفريقيا

مصر (8) - (1) زامبيا

مصر (7) - (3) غانا

النهائي

مصر (1) - (5) جنوب أفريقيا

