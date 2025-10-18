الأحد 19 أكتوبر 2025
الهوكي، منتخب مصر يخسر أمام جنوب أفريقيا في نهائي كأس الأمم

مصر وجنوب أفريقيا،
مصر وجنوب أفريقيا، فيتو

الهوكي، خسر المنتخب الوطني للهوكي رجال أمام ضيفه جنوب أفريقيا بنتيجة (1-5)، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم السبت، بنهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية، المقامة حاليا في الإسماعيلية.

بهذه النتيجة يكتفي منتخب مصر بالمركز الثاني والميدالية الفضية، فيما يتوج منتخب جنوب أفريقيا بالكأس القاري.

 

مشوار منتخب الهوكي في البطولة الأفريقية

دور المجموعات:

مصر (2) - (1) كينيا

مصر (6) - (3) نيجيريا

مصر (3) - (3) جنوب أفريقيا

مصر (8) - (1) زامبيا

مصر (7) - (3) غانا

النهائي

مصر () - () جنوب أفريقيا

وتقام بطولة كأس الأمم الأفريقية للهوكي رجال بمشاركة 6 منتخبات، ويشهد الدور الأول دوري من دور واحد، ويتأهل الأول والثاني مباشرة للمباراة النهائية، فيما يلعب الثالث مع الرابع على الميدالية البرونزية.

ومن المقرر أن يقام نهائي البطولة ومباريات تحديد المركزين الثالث والرابع يوم السبت الموافق 18 أكتوبر الجاري.

أما منافسات السيدات فتضم خمسة منتخبات هي، مصر، جنوب إفريقيا، كينيا، نيجيريا، وغانا.

وتشهد البطولة عودة منتخب مصر للسيدات بعد غياب استمر ثماني سنوات، حيث كانت آخر مشاركة له في نسخة عام 2017.

وتحظى البطولة القارية بأهمية خاصة كونها النسخة الثانية عشرة لبطولة الرجال والتاسعة للسيدات، كما أنها مؤهلة إلى بطولة العالم 2026 المقرر إقامتها في بلجيكا وهولندا.

