بحضور رئيس الاتحاد الدولي، الزمالك يفتتح ملعب الهوكي الجديد (صور)

اُفتتح اليوم ملعب "هوكي الميدان" الجديد، بنادي الزمالك، والذي تم إنشاؤه طبقًا لأحدث المواصفات القياسية العالمية، في إطار خطة النادي لتطوير البنية التحتية ودعم مختلف الألعاب الرياضية داخل القلعة البيضاء.

افتتاح ملعب الهوكي في الزمالك 

وشهد حفل الافتتاح حضور كل من: الباكستاني أكرم الطيب إكرام رئيس الاتحاد الدولي للهوكي ميدان، وسيف حامد رئيس الاتحاد الإفريقي للهوكي.
وحرص الكابتن هشام نصر نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، والدكتور حسام المندوه، أمين صندوق النادي والكابتن أحمد السمري، رئيس النشاط الرياضي بالنادي،  على استقبال الوفود المشاركة في حفل الافتتاح.

قد تكون صورة ‏تحتوي على النص '‏‎ス‎‏'‏
قد تكون صورة ‏‏‏هوكي‏، و‏تنس‏‏ و‏نص‏‏
قد تكون صورة ‏شخص أو أكثر‏


يأتي افتتاح ملعب هوكي الميدان الجديد، في إطار اهتمام مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة الكابتن حسين لبيب، بتطوير وتجديد المنشآت الرياضية واستكمال أعمال الصيانة والتحديث في مختلف الملاعب والقطاعات، بما يضمن استمرار مسيرة النادي في تحقيق الإنجازات الرياضية ورفع اسم الزمالك عاليًا في جميع الألعاب.

