استعدادات قوية لمنتخب الهوكي قبل تصفيات كأس العالم

منتخب الهوكي، فيتو
منتخب الهوكي، فيتو
الهوكي، يعكف مسئولو اتحاد الهوكي برئاسة اللواء أشرف فرحات، على وضع برنامج قوي لتجهيز المنتخب الأول رجال، للمشاركة في ملحق التصفيات المؤهلة لكأس العالم، خلال الفترة من 1 وحتى 7 مارس المقبل بالإسماعيلية.

وعلمت “فيتو”، أن استعدادات المنتخب تتضمن معسكرات داخلية وخارجية، والمشاركة في عدد من البطولات الودية.

الملحق المؤهل لكأس العالم للهوكي

وحصل الاتحاد المصري للهوكي برئاسة اللواء أشرف فرحات، على حق استضافة منافسات ملحق التصفيات المؤهلة لكأس العالم، والمقرر لها خلال الفترة من 1 وحتى 7 مارس المقبل، في الإسماعيلية.

وتشهد منافسات ملحق التصفيات مشاركة 8 منتخبات وهي، مصر وإنجلترا وأمريكا وباكستان واليابان والنمسا والصين وماليزيا.

ومن جانبه قال اللواء أشرف فرحات، إنه حصل على موافقة الاتحاد الدولي لاستضافة منافسات الملحق الثاني من التصفيات المؤهلة لكأس العالم، وأن المباريات ستقام على ملعب هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

منتخب الهوكي يخسر لقب البطولة الأفريقية

وكان المنتخب الوطني للهوكي خسر أمام ضيفه جنوب أفريقيا بنتيجة (1-5)، في المباراة التي جمعت بينهما بنهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية، التي أقيمت مؤخرا في الإسماعيلية.

بهذه النتيجة اكتفى منتخب مصر بالمركز الثاني والميدالية الفضية، فيما يتوج منتخب جنوب أفريقيا بالكأس القاري، والتأهل مباشرة للمشاركة في كأس العالم.

مشوار منتخب الهوكي في البطولة الأفريقية

دور المجموعات:

مصر (2) - (1) كينيا

مصر (6) - (3) نيجيريا

مصر (3) - (3) جنوب أفريقيا

مصر (8) - (1) زامبيا

مصر (7) - (3) غانا

النهائي

مصر (1) - (5) جنوب أفريقيا

الجريدة الرسمية