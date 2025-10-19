رئيس الهوكي: منتخب مصر قدم أداء جيدا في بطولة أفريقيا ونتطلع لمستقبل أفضل

الهوكي، أكد اللواء أشرف فرحات رئيس مجلس إدارة اتحاد الهوكي، أن المنتخب الوطني للرجال قدم أداء قويا ومميزا خلال مشاركته في منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية، التي اختتمت مؤخرا بالإسماعيلية.

وأوضح "فرحات"، أن هناك بعض الثغرات أثرت على أداء المنتخب الوطني في المباراة النهائية، وأن الفترة المقبلة ستشهد تصحيح العديد من الملاحظات من أجل مواصلة المسيرة نحو العودة لمنصات التتويج الأفريقية من جديد.

وأكمل "فرحات": "قطعنا شوطا كبيرا خلال الفترة الماضية على مستوى المنتخبات الوطنية، وظهرت الأثار واضحة في بطولة كأس الأمم الأخيرة من خلال الفوز على جميع المنتخبات في الدور الأول باستثناء تعادل وحيد أمام جنوب أفريقيا".

وتابع: "هناك فوارق كبيرة بين منتخبي مصر وجنوب أفريقيا، تتعلق بالجاهزية المعنوية، وأيضا وجود عدد كبير من اللاعبين المحترفين ضمن القوام الأساسي للفريق الجنوب أفريقي، والفترة المقبلة ستشهد المزيد من العمل من أجل تعويض كل الفوارق".

وحصد المنتخب الوطني المركز الثاني والميدالية الفضية خلال مشاركته في منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية التي أقيمت مؤخرا بالإسماعيلية، بعد الخسارة في المباراة النهائية أمام منتخب جنوب أفريقيا.

