بيطري الشرقية: تحصين 143 ألف طائر ضد الأنفلونزا والأمراض الوبائية

بيطري الشرقية يُحصن
قامت مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية، بتحصين 57 ألف طائر ضد مرض إنفلونزا الطيور، و41 ألفا و500 طائر بالحضانات، و9955 طائرا للحماية من مرض إنفلونزا الطيور فى نطاق البؤر، و39 ألفا و470 طائرا ضد الأمراض الوبائية الأخرى.

بيطري الشرقية: تحصين مليون و390 ألف رأس ماشية

المرور على 1875 منزلا 

وكشف محمد السيد بشار وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري، عن ان إجمالي ماتم تحصينه هو  143 ألف طائر ضد مرض إنفلونزا الطيور والأمراض الوبائية الأخرى، عن طريق لجان التحصين التي قامت بالمرور على  1875 منزل بالقرى والمدن ومزارع الدواجن، كما تم سحب عينات ما قبل البيع من مزارع الدواجن من  136 مزرعة.

اجمالى عدد الطيور مليون و70 ألفا 

وقال بشار: إنه تم من خلال اللجان أخذ مسحات للفحص 807 مسحة، لإجمالي عدد طيور البالغ مليون و70 ألف و518 طائر، وتمت المتابعة الصحية البيطرية لـ19  مزرعة سمكية وذلك فى إطار متابعة الوضع الصحي لمزارع الأسماك. 

اللقاءات إرشادية بلغت 616 لقاء 

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري، أن المديرية متمثلة فى إدارة الإرشاد وأقسام الإرشاد بالإدارات الخارجية قامت بتنظيم 409  ندوة وجولة إرشادية بالتنسيق مع الجهات الحكومية والجمعيات الأهلية، بالإضافة إلى اللقاءات الإرشادية المباشرة التى بلغت 616 لقاء إرشادي مباشر مع المواطنين بالأسواق والشوارع والقرى و75 لقاء مكتبى للتوعية بمرض أنفلونزا الطيور والأمراض الوبائية والأمراض المشتركة للحفاظ على صحة وسلامة الإنسان والحيوان.

بيطري الشرقية يجري المسح التناسلي والتلقيح لـ6937 رأس ماشية

محافظ الشرقية 

بدوره أكد المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية، على ضرورة الإهتمام بالثروة الحيوانية الداجنة والسمكية والعمل على زيادتها لتحقيق إنتاج وطنى من اللحوم الحمراء والألبان لتلبية إحتياجات السوق المحلي، مشددًا على ضرورة تكثيف الجهود وتوفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية للطيور والأسماك لتحقيق النمو المطلوب والزيادة فى الثروة الداجنة والسمكية.

