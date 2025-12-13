بيطري الشرقية يجري المسح التناسلي والتلقيح لـ6937 رأس ماشية

18 حجم الخط

قامت مديرية الطب البيطرى بمحافظة الشرقية، بإجراء المسح التناسلي الشامل لـ (٤٧٧٢) رأس ماشية وإجراء التلقيح الاصطناعي لـ (٢١٦٥) رأس ماشية، على مدار شهر نوفمبر الماضي ضمن المشروع القومي للتحسين الوراثي لتحسين السلالات المصرية.

الدكتور محمد السيد بشار

وأشار الدكتور محمد السيد بشار مدير مديرية الطب البيطري، إلى أن المشروع القومي للتحسين الوراثي للسلالات المصرية يتم من خلال التهجين مع السلالات الأجنبية المتأقلمة مع الظروف البيئية المصرية بهدف تحسين التراكيب الوراثية للسلالات المصرية من الماشية وتحسين المستويات الإنتاجية وإنتاج سلالات عالية الإدرار من الألبان وإنتاج اللحوم.

الدكتور حامد موسى الأقنص رئيس الهيئة

فيما أوضح الدكتور حامد موسى الأقنص رئيس هيئة الطب البيطرى، أن الشرقية نظرا للكثافة الحيوانية بها يتم فيها تكثيف حملات التطعيم والتلقيح والمسح التناسلى الشامل والهيئة جادة فى تطبيق استراتيجيات الصحة الواحدة والمواجهة الفعالة للأمراض الوبائية مثل الحمى القلاعية وذلك عن طريق الزيارات المنزلية للمربيين لتسهيل تقديم الخدمات البيطرية إليهم.

المهندس حازم الأشموني

بدوره أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية على أهمية الحفاظ على الثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها لتحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء والألبان لتلبية احتياجات السوق المحلي وبأسعار مناسبة مطالبا العاملين بالطب البيطرى ببذل قصارى جهدهم، وذلك للنهوض بالثروة الحيوانية بالمحافظة.

تكثيف الجهود وكافة أوجه الدعم

وشدد على ضرورة تكثيف الجهود وتوفير كافة أوجه الدعم والرعاية البيطرية للماشية لتحقيق النمو المطلوب وزيادة الثروة الحيوانية وللحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

