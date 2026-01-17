محافظ القاهرة في أول أيام امتحانات الإعدادية: نطمئن أولياء الأمور ولا داعي للقلق ( فيديو)

18 حجم الخط

تفقد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة لجان امتحانات الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسى٢٠٢٥ - ٢٠٢٦ بمدرسة الشهيد محمود مجدى الاعدادية بنين بحى روض الفرج، للإطمئنان على سير الامتحانات.

ويؤدى ٢١٤٣٦٧ طالبا وطالبة امتحانات الشهادة الاعدادية بالقاهرة (العام والمهنية والرياضية والمكفوفين وضعاف السمع والدولية ) فى ٧٤٦ لجنة، من بينهم ٢١٣١٣٦ طالبا وطالبة بالاعدادية العامة، و١٠٢٩ طالبًا وطالبة بالاعدادية المهنية، و١٠٠ طالب وطالبة بالاعدادية الرياضية، و٦٠ طالبًا وطالبة ضعاف السمع، و٤٢طالبًا وطالبة مكفوفين.

ورافق محافظ القاهرة فى جولته الدكتور حسام الدين فوزى نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، والدكتورة همت أبو كيلة مدير مديرية التربية والتعليم، وعدد من قيادات المحافظة.

وأشار محافظ القاهرة خلال الجولة إلى أن الامتحان بدأ بجميع لجان القاهرة بدون اي معوقات أو شكاوى حيث يؤدي الطلاب اليوم امتحان مادتى اللغة العربية، والتربية الدينية، مضيفًا أنه تم إتخاذ كافة الإجراءات لضمان سلامة الطلاب والالتزام بتجهيز المدارس وتعقيم اللجان يوميًا قبل بدء الإمتحانات مع وجود طبيب يشرف على اللجان وزائرة صحية بكل لجنة.

والتقى محافظ القاهرة بعدد من أولياء الأمور، حيث طمأنهم بأن الدولة تتخذ كافة الإجراءات لتوفير الجو الملائم للطلبة لأدائهم الامتحانات بيسر وسهولة.

وشدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بالاهتمام بنظافة محيط المدارس التى تجرى بها الامتحانات ورفع جميع الإشغالات من حولها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.