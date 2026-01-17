السبت 17 يناير 2026
أخبار مصر

محافظ القاهرة في أول أيام امتحانات الإعدادية: نطمئن أولياء الأمور ولا داعي للقلق ( فيديو)

جولة محافظ القاهرة
جولة محافظ القاهرة في أول أيام امتحانات الإعدادية
تفقد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة لجان امتحانات الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسى٢٠٢٥ - ٢٠٢٦ بمدرسة الشهيد محمود مجدى الاعدادية بنين بحى روض الفرج،  للإطمئنان على سير الامتحانات.

ويؤدى ٢١٤٣٦٧ طالبا وطالبة امتحانات الشهادة الاعدادية بالقاهرة (العام والمهنية والرياضية والمكفوفين وضعاف السمع والدولية ) فى ٧٤٦  لجنة، من بينهم  ٢١٣١٣٦ طالبا وطالبة بالاعدادية العامة، و١٠٢٩ طالبًا وطالبة بالاعدادية المهنية،  و١٠٠ طالب وطالبة بالاعدادية الرياضية، و٦٠ طالبًا وطالبة ضعاف السمع، و٤٢طالبًا وطالبة مكفوفين. 

 

ورافق محافظ القاهرة فى جولته الدكتور حسام الدين فوزى نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، والدكتورة همت أبو كيلة مدير مديرية التربية والتعليم، وعدد من قيادات المحافظة.

تداول أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية في عدة محافظات، والتعليم تحذر

وكيل التعليم بالوادي الجديد: امتحانات الشهادة الإعدادية تسير بهدوء وبشكل جيد

وأشار محافظ القاهرة خلال الجولة إلى أن الامتحان بدأ بجميع لجان القاهرة بدون اي معوقات أو شكاوى حيث يؤدي الطلاب اليوم امتحان مادتى اللغة العربية، والتربية الدينية،  مضيفًا  أنه تم إتخاذ كافة الإجراءات لضمان سلامة الطلاب والالتزام بتجهيز المدارس وتعقيم اللجان يوميًا قبل بدء الإمتحانات مع وجود طبيب يشرف على اللجان وزائرة صحية بكل لجنة.

والتقى محافظ القاهرة بعدد من أولياء الأمور، حيث طمأنهم بأن الدولة تتخذ كافة الإجراءات لتوفير الجو الملائم للطلبة لأدائهم الامتحانات بيسر وسهولة.

وشدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بالاهتمام بنظافة محيط المدارس التى تجرى بها الامتحانات ورفع جميع الإشغالات من حولها.

إبراهيم صابر محافظ القاهرة الشهادة الإعدادية بالقاهرة الشهادة الاعدادية امتحانات الشهادة الاعدادية بالقاهرة امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية د إبراهيم صابر محافظ القاهرة مديرية التربية والتعليم

