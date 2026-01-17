السبت 17 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

محافظ القاهرة يتفقد لجان الشهادة الإعدادية (صور)

امتحانات الشهادة
امتحانات الشهادة الإعدادية، فيتو
18 حجم الخط

تفقد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة مدرسة محمود مجدى الإعدادية بروض الفرج ومدرسة فاطمة النبوية الابتدائية، لمتابعة امتحانات الشهادة الإعدادية.

تداول أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية في عدة محافظات، والتعليم تحذر

تكثيفات أمنية أمام بوابات لجان امتحانات الشهادة الإعدادية بأسيوط (فيديو)


ويؤدى طلاب الصف الثالث الإعدادى بالقاهرة اليوم امتحانات الفصل الدراسى الأول فى مادة اللغة العربية ومادة التربية الدينية.

وبدأ امتحان اللغة العربية من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الحادية عشرة ونصف وتخصص آخر عشرين دقيقة للإملاء، ويبدأ امتحان التربية الدينية من الساعة الثانية عشرة وحتى الساعة الواحدة ونصف ظهرا.

وأكدت الدكتورة همت أبو كيلة مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أنه تم الانتهاء من تجهيز لجان الامتحانات بكافة المدارس وفق الضوابط والتعليمات المعتمدة، حيث شملت الاستعدادات التأكد من جودة التهوية والإضاءة داخل اللجان ونظافة الفصول وصلاحية الأثاث المدرسي وتهيئة اللجان بما يوفر الهدوء والانضباط أثناء أداء الامتحانات.

كما تم توزيع الطلاب على كشوف المناداة بما يحقق الانضباط داخل اللجان، ويحد من أي محاولات للإخلال بسير الامتحانات، ويكفل العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

وفي إطار الحرص على السلامة الصحية للطلاب، تم توفير الزائرة الصحية بجميع المدارس أثناء فترة الامتحانات، للتعامل الفوري مع أي حالات طارئة أو وعكات صحية، واتخاذ الإجراءات اللازمة حفاظًا على صحة وسلامة الطلاب.

كما شددت الدكتورة  همت أبو كيلة على مراعاة الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة داخل اللجان الامتحانية، من خلال تهيئة اللجان المناسبة لهم فى الادوار الأرضية، وتطبيق كافة التيسيرات المقررة وفق اللوائح والقواعد المنظمة، بما يضمن أداءهم للامتحانات في مناخ إنساني وتربوي عادل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إبراهيم صابر محافظ القاهرة الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة امتحانات الشهاده الاعداديه طلاب الصف الثالث الإعدادى بالقاهرة طلاب الصف الثالث الإعدادي مديرية التربية والتعليم بالقاهرة

مواد متعلقة

سيتم التعامل معه فورا، تحذير عاجل من "تعليم القاهرة" للطلاب والمعلمين بامتحانات الإعدادية

ناموا كويس وتناولوا فطار خفيف واكتبوا بخط واضح، نصائح تعليم القاهرة لطلاب الشهادة الإعدادية

اليوم، طلاب الشهادة الإعدادية بالقاهرة يؤدون امتحان اللغة العربية والتربية الدينية
ads

الأكثر قراءة

أول منشور تحذيري لهيئة الدواء في 2026، سحب تشغيلة من حقن "ديكلاك" مضاد للالتهابات

حقيقة تسريب امتحان الجبر والإحصاء للشهادة الإعدادية بالشرقية

الصغرى تقترب من الأجواء الأوروبية، درجات الحرارة اليوم السبت في محافظات مصر

من الوجه البحري إلى القاهرة، أماكن سقوط الأمطار اليوم السبت

بنبحث عن حجج ونحمل الهزيمة لآخرين، علاء مبارك يكشف سر هزيمة مصر أمام السنغال

مجلس الوزراء يكشف حقيقة رسائل البريد المصري لسداد مخالفات المرور

ضبط المتورط في تداول امتحان اللغة العربية للإعدادية بالقليوبية

تداول أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية في عدة محافظات، والتعليم تحذر

خدمات

المزيد

أسعار الأسمنت بأسواق مواد البناء اليوم السبت 17 يناير 2026

أسعار الحديد في سوق مواد البناء ببداية تعاملات اليوم السبت 17 يناير

أسعار مواد التشطيب في مصر اليوم السبت 17 -1-2026

أسعار الطوب والزلط في سوق مواد البناء ببداية تعاملات اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

أعضاء اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة قطاع غزة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

على رأسها فرض الصيام، أبرز الأحداث التي عاصرها عهد النبي في شعبان

نفحات رمضان تقترب، دار الإفتاء تستطلع هلال شهر شعبان لعام 1447 هجريًا غدًا

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 17 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية