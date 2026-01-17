السبت 17 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

قيادي ناصري: الانتقال للمرحلة الثانية لاتفاق شرم الشيخ خطوة مهمة للغاية

محسن جلال
محسن جلال،فيتو
قال المستشار محسن جلال، نائب رئيس الحزب العربى الناصرى: إن الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق شرم الشيخ والذى يهدف  إلى وقف الحرب على قطاع غزة، خطوة مهمة جدا فى إيقاف نزيف الدم الفلسطينى، مشيرا إلى أن هذا الأمر يرجع إلى ثقل الدور المصري وقدرته على إدارة الملفات الإقليمية بهدوء وحكمة دفاعا عن حق الشعب الفلسطينى.  

نجاح الانتقال إلى المرحلة الجديدة من الاتفاق يأتي تتويجًا لجهود سياسية ودبلوماسية مكثفة بذلتها الدولة المصري

وأكد جلال فى تصريح لفيتو، أن نجاح الانتقال إلى المرحلة الجديدة من الاتفاق يأتي تتويجًا لجهود سياسية ودبلوماسية مكثفة بذلتها الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، من أجل تثبيت التهدئة وفتح آفاق حقيقية للحلول السياسية، بعيدًا عن منطق القوة والتصعيد الذي لم يجلب للمنطقة سوى الدمار وعدم الاستقرار تتعامل مع قضايا الإقليم، مبينا أن الدور المصرى أدار الأزمة بمنهج شامل يوازن بين متطلبات الأمن القومي ودعم الحلول السياسية المستدامة، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية المصرية، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تنتهج سياسة ثابتة تقوم على منع اتساع دوائر الصراع والحفاظ على استقرار الدول ودعم مصالح الشعوب.

تشكيل إدارة مدنية ذات طابع تكنوقراطي لإدارة قطاع غزة خلال الفترة المقبلة يُعد مؤشرًا إيجابيًا 

وواصل حديثه قائلا: إن الاتجاه إلى تشكيل إدارة مدنية ذات طابع تكنوقراطي لإدارة قطاع غزة خلال الفترة المقبلة يُعد مؤشرًا إيجابيًا على إمكانية استعادة الحد الأدنى من الاستقرار، ويمهد الطريق لإعادة ترتيب الأوضاع الداخلية الفلسطينية، بما يخدم مصالح الشعب الفلسطيني ويحد من معاناته اليومية.

من جانبه، أوضح النائب البرلماني أحمد حلمي، عضو مجلس النواب، أن مصر لعبت، ولا تزال، دورًا محوريًا في تقريب وجهات النظر بين الأطراف المختلفة، مستندة إلى خبرة طويلة في ملفات الوساطة، فضلًا عن دورها الإنساني الواضح في تسهيل دخول المساعدات الغذائية والطبية إلى قطاع غزة، والتخفيف من حدة الكارثة الإنسانية التي يعيشها المدنيون، مؤكدًا أن القاهرة كانت دائمًا حريصة على التأكيد على وحدة الأراضي الفلسطينية، ورفض أي محاولات للفصل بين قطاع غزة والضفة الغربية.

وشدد حلمي على أهمية الإسراع في تنفيذ باقي استحقاقات المرحلة الثانية من الاتفاق، خاصة ما يتعلق بتحسين الأوضاع المعيشية للفلسطينيين، ووقف نزيف النزوح، والانتقال من مرحلة الإغاثة المؤقتة إلى إعادة الإعمار الشامل، بما يضمن توفير سكن آمن وخدمات أساسية تحفظ كرامة الإنسان الفلسطيني.

وأشاد النائب بالموقف المصري الثابت والرافض لأي مخططات لتهجير الفلسطينيين، سواء بشكل قسري أو تحت أي مسمى آخر، مؤكدًا أن هذا الموقف يعكس التزامًا وطنيًا وأخلاقيًا تجاه القضية الفلسطينية، ويُسجل في تاريخ المواقف المشرفة للدولة المصرية. 

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن اتفاق شرم الشيخ يمكن أن يشكل حجر أساس لإحلال السلام والاستقرار في المنطقة، في ظل استمرار مصر كقوة توازن وصوت عاقل يسعى إلى إنهاء الصراعات وبناء مستقبل أكثر أمنًا لشعوب الشرق الأوسط.

