رئيس المخابرات التركية يبحث مع وفد حماس إجراءات المرحلة الثانية لاتفاق السلام

اتفاق غزة، ذكرت وكالة رويترز نقلًا عن مصادر أمنية تركية أن رئيس المخابرات التركية عقد اجتماعًا مع وفد من حركة حماس، لمناقشة إجراءات تهدف إلى المضي قدمًا نحو المرحلة الثانية من اتفاق شرم الشيخ بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

آليات تعزيز تنفيذ بنود اتفاق غزة والدخول في المرحلة الثانية

وأوضحت المصادر أن الاجتماع تناول آليات تعزيز تنفيذ بنود اتفاق غزة، مع التركيز على الحفاظ على الاستقرار الأمني في القطاع وضمان التزام الأطراف بالتهدئة، دون الإفصاح عن تفاصيل محددة حول الخطوات العملية أو الجدول الزمني المتوقع.

الدور التركي في الدخول بالمرحلة الثانية من اتفاق غزة

ويرى مراقبون أن هذه التحركات تأتي ضمن جهود تركيا المستمرة لتلعب دور وسيط إقليمي فاعل في ملف غزة، وتعكس حرص أنقرة على متابعة تنفيذ اتفاقيات التهدئة ودعم استقرار المنطقة، بما يخفف من حدة التوتر ويحد من احتمالات التصعيد العسكري.

وتشير التحليلات إلى أن المضي في المرحلة الثانية من اتفاق شرم الشيخ قد يشمل توسيع آليات التنسيق بين الفصائل الفلسطينية وتعزيز القنوات الأمنية مع الأطراف الإقليمية، ما يعكس رغبة جميع الأطراف في تثبيت وقف إطلاق النار وتحقيق استقرار طويل الأمد في غزة والمناطق المحيطة بها.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية أونجو كتشالي، اليوم السبت، عن اجتماع مسئولين من تركيا والولايات المتحدة وقطر ومصر بشأن قطاع غزة في مدينة ميامي الأمريكية لبحث مسائل متعلقة بتنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي، وتبادل وجهات النظر حول مسار الانتقال إلى المرحلة الثانية.

وجاء ذلك في تدوينة على حسابه بمنصة "إكس"، حيث أوضح كتشالي أن ممثلي تركيا والولايات المتحدة وقطر ومصر اجتمعوا بمدينة ميامي، مشيرا إلى أن وزير الخارجية هاكان فيدان مثل تركيا في الاجتماع الذي بحث التطورات في قطاع غزة.

