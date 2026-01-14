الأربعاء 14 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

الحزب العربي الناصري يحتفي بالذكرى الـ108 لميلاد جمال عبد الناصر

محمد ابو العلا،فيتو
محمد ابو العلا،فيتو
18 حجم الخط

يعقد  الحزب العربي  الناصري برئاسة النائب الدكتور محمد أبو العلا رئيس الحزب وعضو مجلس الشيوخ، أمسية ثقافية فنية للاحتفال بالذكرى  الـ 108 لميلاد الزعيم جمال عبد الناصر، وذلك يوم الخميس 15 يناير 2026 الساعة السادسة مساءً بالمقر المركزي للحزب 8 شارع طلعت حرب وسط البلد بالقاهرة.

يوم ذكرى ميلاد عبد الناصر 

وقال الدكتور محمد أبو العلا: ان الحزب يعد لتنظيم يوم فى ذكرى ميلاد الزعيم جمال عبد الناصر يوم 15 يناير 2026 ويبدأ بزيارة الضريح صباحا بصحبة وفد من قيادات الحزب لقراءة الفاتحة على روحه الطاهرة ووضع الزهور على قبر الزعيم بالإضافة إلى استقبال الزوار بالضريح.

ميلاد عبد الناصر فرصة لتجديد العهد

وأضاف أبو العلا: إن الذكرى 108 لميلاد الزعيم جمال عبد الناصر هى فرصة لتجديد العهد بالسير على مبادئه وقيمه في مواجهة التحديات التى تواجهها الدولة المصرية فى هذه المرحلة بالغة الحساسية، والتكاتف في وجه المخططات التى تستهدف بلادنا واستكمال طريق البناء الذى بدأه خاصة أن ميلاده يعد ميلاد المشروعات العملاقة فى مصر وعصر الصناعة المصرية.

وأكد أن ذكرى ميلاد الزعيم جمال عبد الناصر ذكرى غالية على كل مواطن مصرى وعربى، خاصة وأن ثورة يوليو غيرت وجه التاريخ ليس فى مصر فقط ولكن فى العالم ككل وإنجازات ومشروعات ناصر لا تزال قائمة حتى الآن شاهدة على عطاء هذا الرجل لوطنه وشعبه، وعلينا أن نسير على خطاه لتحقيق التنمية الشاملة في البلاد والعدالة الاجتماعية.

الزعيم جمال عبد الناصر

وقال الدكتور عمرو رضوان نائب رئيس الحزب، إنه تحل الذكرى 108 لميلاد الزعيم جمال عبد الناصر الذي وُلد في حي باكوس بمحافظة الإسكندرية في 15 يناير عام  1918 بعد انتقال الأسرة للإقامة بالإسكندرية حيث كان يعمل والده وكيلًا لبريد باكوس تزوج وأنجب ثلاثة أبناء في منزل القنواتي بباكوس، وبعد ذلك أصبحت الإسكندرية لها مكانة خاصة لدى الزعيم الراحل وأصبح يلجأ إليها بين الحين والآخر.

وأضاف أن هناك إنجازات عديدة لعبد الناصر خاصة في ملف العدالة الاجتماعية، حيث كان يرى أن الشعب هو مَن يملك ثروات البلاد ورفض مجتمع الـ 5% الأغنياء بجانب دعم الفلاح ومجانية التعليم وإنشاء المصانع الذي ساهم فى تنفيذ انجازاتة وقد اهتم أيضًا بدعم الفلاح المصري من خلال طرح أراض زراعية كثيرة للفلاح المصرى من أجل زراعتها وهو ما زاد من حجم المحصول الزراعي إلى جانب إنشاء المصانع لتشغيل الشباب إلى جانب التعليم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الحزب الناصرى رئيس الحزب الناصري نواب الحزب الناصرى ميلاد عبد الناصر اعمال عبد الناصر

مواد متعلقة

رئيس الحزب الناصري: الاحتلال ينسف وقف إطلاق النار ويستهدف المدنيين في غزة

الحزب الناصري: الأشقاء فى غزة يعيشون مأساة إنسانية والمخطط الصهيونى هدفه تهجيرهم

الحزب العربي الناصري يعقد ندوة عن عيد النصر غدا

الحزب الناصري: الموقف المصري ثابت بشأن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967

ads

الأكثر قراءة

تشكيل منتخب نيجيريا المتوقع أمام المغرب في نصف نهائي أمم أفريقيا

تشكيل منتخب المغرب المتوقع أمام نيجيريا في نصف نهائي أمم أفريقيا

ننشر التشكيل الكامل لهيئات مكاتب اللجان النوعية بمجلس النواب 2026

أول تعليق من حفيد حسن شحاتة على شائعة وفاته

موعد مباراة المغرب ونيجيريا في نصف نهائي أمم أفريقيا والقنوات الناقلة

النائب أحمد عبد الجواد رئيسا للهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب

آخر تطورات سعر الدولار في البنوك المصرية بمنتصف تعاملات الأربعاء

اليوم، المغرب يتحدى نيجيريا في نصف نهائي أمم أفريقيا 2025

خدمات

المزيد

استقرار سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنك المركزي اليوم الأربعاء

آخر تطورات سعر الدولار في البنوك المصرية بمنتصف تعاملات الأربعاء

متر الخشن بـ 135 جنيها، أسعار الرمل في سوق مواد البناء اليوم الأربعاء

الريال العماني يسجل 122.58 جنيه في البنك المركزي اليوم الأربعاء 14-1-2026

المزيد

انفوجراف

يامال الأول.. أكثر 10 قمصان للاعبين مبيعا في العالم 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

رئيس جامعة الأزهر الأسبق يحذر من توظيف الذكاء الاصطناعي في تشويه الخطاب الديني

الخشت يكشف تفاصيل "الإسلام المنسي" وأهدافه

تفسير حلم التسول في المنام وعلاقته بالحزن والهم والكرب

المزيد
الجريدة الرسمية