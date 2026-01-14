الحزب العربي الناصري يحتفي بالذكرى الـ108 لميلاد جمال عبد الناصر

18 حجم الخط

يعقد الحزب العربي الناصري برئاسة النائب الدكتور محمد أبو العلا رئيس الحزب وعضو مجلس الشيوخ، أمسية ثقافية فنية للاحتفال بالذكرى الـ 108 لميلاد الزعيم جمال عبد الناصر، وذلك يوم الخميس 15 يناير 2026 الساعة السادسة مساءً بالمقر المركزي للحزب 8 شارع طلعت حرب وسط البلد بالقاهرة.

يوم ذكرى ميلاد عبد الناصر

وقال الدكتور محمد أبو العلا: ان الحزب يعد لتنظيم يوم فى ذكرى ميلاد الزعيم جمال عبد الناصر يوم 15 يناير 2026 ويبدأ بزيارة الضريح صباحا بصحبة وفد من قيادات الحزب لقراءة الفاتحة على روحه الطاهرة ووضع الزهور على قبر الزعيم بالإضافة إلى استقبال الزوار بالضريح.

ميلاد عبد الناصر فرصة لتجديد العهد

وأضاف أبو العلا: إن الذكرى 108 لميلاد الزعيم جمال عبد الناصر هى فرصة لتجديد العهد بالسير على مبادئه وقيمه في مواجهة التحديات التى تواجهها الدولة المصرية فى هذه المرحلة بالغة الحساسية، والتكاتف في وجه المخططات التى تستهدف بلادنا واستكمال طريق البناء الذى بدأه خاصة أن ميلاده يعد ميلاد المشروعات العملاقة فى مصر وعصر الصناعة المصرية.

وأكد أن ذكرى ميلاد الزعيم جمال عبد الناصر ذكرى غالية على كل مواطن مصرى وعربى، خاصة وأن ثورة يوليو غيرت وجه التاريخ ليس فى مصر فقط ولكن فى العالم ككل وإنجازات ومشروعات ناصر لا تزال قائمة حتى الآن شاهدة على عطاء هذا الرجل لوطنه وشعبه، وعلينا أن نسير على خطاه لتحقيق التنمية الشاملة في البلاد والعدالة الاجتماعية.

الزعيم جمال عبد الناصر

وقال الدكتور عمرو رضوان نائب رئيس الحزب، إنه تحل الذكرى 108 لميلاد الزعيم جمال عبد الناصر الذي وُلد في حي باكوس بمحافظة الإسكندرية في 15 يناير عام 1918 بعد انتقال الأسرة للإقامة بالإسكندرية حيث كان يعمل والده وكيلًا لبريد باكوس تزوج وأنجب ثلاثة أبناء في منزل القنواتي بباكوس، وبعد ذلك أصبحت الإسكندرية لها مكانة خاصة لدى الزعيم الراحل وأصبح يلجأ إليها بين الحين والآخر.

وأضاف أن هناك إنجازات عديدة لعبد الناصر خاصة في ملف العدالة الاجتماعية، حيث كان يرى أن الشعب هو مَن يملك ثروات البلاد ورفض مجتمع الـ 5% الأغنياء بجانب دعم الفلاح ومجانية التعليم وإنشاء المصانع الذي ساهم فى تنفيذ انجازاتة وقد اهتم أيضًا بدعم الفلاح المصري من خلال طرح أراض زراعية كثيرة للفلاح المصرى من أجل زراعتها وهو ما زاد من حجم المحصول الزراعي إلى جانب إنشاء المصانع لتشغيل الشباب إلى جانب التعليم.

