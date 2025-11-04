الأربعاء 05 نوفمبر 2025
وزير الخارجية: صياغة مشروع قرار لتحصين اتفاق شرم الشيخ أمام مجلس الأمن

أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، أن العمل جارٍ حاليًا على إعداد وصياغة مشروع قرار لعرضه على مجلس الأمن، بهدف تحصين اتفاق شرم الشيخ وجعله ملزمًا لجميع الأطراف، مشددًا على أن هذه الخطوة تعبّر عن إرادة المجتمع الدولي في ضمان تنفيذ الاتفاق وعدم السماح لأي طرف بالالتفاف على التزاماته.

تنسيق دولي وعربي مكثف
 

وأوضح وزير الخارجية، خلال لقائه مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" على قناة إم بي سي مصر، أن هناك مشاورات نشطة مع الولايات المتحدة والأطراف العربية والإسلامية والدولية، تتناول الترتيبات الأمنية الخاصة بقطاع غزة، إلى جانب ملف إعادة الإعمار.

 

ترتيبات انتقالية مؤقتة في غزة

وأشار عبد العاطي إلى أن الأمل معقود على التوافق بشأن القضايا المرتبطة بـمجلس السلام وصلاحياته، وكذلك القوة الدولية ومدى شرعيتها، واللجنة الفلسطينية المؤقتة التي ستتولى إدارة شؤون القطاع.

وأضاف أن هذه الهياكل ذات طابع انتقالي ومؤقت، وستُناقش صلاحياتها وحدود عملها خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن الهدف النهائي هو تثبيت الأمن والاستقرار تمهيدًا لسلام دائم في المنطقة.

