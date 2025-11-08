أحمد فؤاد أنور: إسرائيل تضع العراقيل أمام تنفيذ اتفاق شرم الشيخ

18 حجم الخط

كشف الدكتور أحمد فؤاد أنور، أستاذ العبرية بجامعة الإسكندرية والخبير الإستراتيجي، أن ما نقلته إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي عن مصدر أمني بشأن بقاء "الصلاحيات الكاملة ومسؤولية توزيع المساعدات في غزة بيد إسرائيل"، يمثل محاولة إسرائيلية متعمدة لوضع العراقيل أمام استكمال مراحل اتفاق شرم الشيخ الثلاثة، رغم الجهود الدولية المبذولة لقطع الطريق على نتنياهو وحكومته التي تسعى لإفشال المرحلة الثانية من الانسحاب.

وأوضح أن هذه المرحلة تتعلق بشكل أساسي بعملية إعادة الجثامين من قطاع غزة، مشيرا إلى أن الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة لوقف إطلاق النار تأتي في هذا الإطار، في وقت ما تزال عمليات البحث عن الجثامين تواجه صعوبات كبيرة بسبب وجود متفجرات لم تنفجر بعد في بعض المناطق.

وأكد الدكتور أحمد فؤاد أنور في تصريحات لـ"فيتو" أن مهمة استعادة الجثامين معقدة للغاية نتيجة وجود متفجرات في أماكن متفرقة، إلى جانب تغييرات واسعة في المربعات السكنية.

وأضاف أن هناك عناصر من المقاومة لا تزال شرق الخط الأصفر وتتحصن داخل الأنفاق الممتدة وسط الخطوط التي تحتلها إسرائيل، وهو ما يسبب قلقا بالغا لدى الجانب الإسرائيلي.

وأشار إلى أن حديث إسرائيل عن المساعدات الإنسانية وتوزيعها أو حجبها ليس سوى غطاء سياسي لهدف واضح يتمثل في محاولة تقسيم قطاع غزة إلى منطقتين: شرق القطاع وغربه، بحيث تكون مناطق خاضعة لسيطرة المقاومة، وأخرى تحت إدارة إسرائيل أو الفصائل الموالية لها.

وتابع الخبير الإستراتيجي أن هذا السلوك الإسرائيلي يعطل المشهد السياسي والأمني في ظل رفض العديد من الدول فكرة إنشاء قوة دولية في غزة لنزع سلاح حركة حماس، مما يدفع إسرائيل إلى المناورة السياسية، لكنها تصطدم بمواقف واضحة من الولايات المتحدة ومصر وتركيا.

وأكد أن إسرائيل تحاول تعطيل تنفيذ اتفاق الانسحاب، إلا أنها ستواجه موقفا أمريكيا وعربيا وتركيا حازما، خاصة في ظل تصاعد حالة السخط داخل المجتمع الإسرائيلي تجاه سياسات حكومة نتنياهو، وازدياد الملل الشعبي من تبريراتها الزائفة لاستمرار الحرب على قطاع غزة.

وفي سياق متصل، أعلنت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي نقلا عن مصدر أمني أن واشنطن ستتولى الإشراف على الجانب الإنساني في غزة، بالتنسيق مع المنظمات الدولية والأمم المتحدة.

