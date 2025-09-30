ردا على خطة ترامب، حماس تتمسك بالمقاومة ورئيس خان يونس يقترح تسليم غزة لمصر والسعودية

دعا عضو المكتب السياسي لحركة حماس حسام بدران، إلى وقف الحرب في قطاع غزة بشكل كامل، مشددا على ضرورة انسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة.

وقال بدران في بيان صحفي: إن "حماس" منفتحة على جميع الأفكار والمقترحات دون التنازل عن الثوابت الوطنية"، مؤكدا أن "حق الشعب الفلسطيني في المقاومة مشروع ويتماشى مع القانون الدولي".

وشدد على أن "مقاتلي الحركة واجهوا ترسانة عسكرية جبارة وإجرامية باستخدام سلاح بسيط".

وفي سياق متصل، تناول رئيس بلدية خان يونس علاء البطة ما وصفه بانعكاسات "خطة ترامب" على الحقوق الفلسطينية، واصفا إياها بأنها "تضييع وتدمير للحقوق، وتجسيد لعالم تحكمه القوة المتفردة والدعم اللامحدود لإسرائيل واليمين المتطرف".

وأشار البطة إلى أن استمرار الحرب منذ أكثر من 725 يوما، دون قدرة المجتمع الدولي والإسلامي والعربي على فرض وقف لإطلاق النار "إلا بموافقة ترامب"، يعكس حجم العجز الدولي.

وطرح البطة جملة من التوصيات للتعامل مع المبادرات المطروحة، تضمنت:

- دعوة كل الفصائل الفلسطينية وحركة فتح لاجتماع افتراضي غدا والاتفاق علة تسليم الرد الجماعي (بتجرع السم) والموافقه على مبادرة الرئيس ترامب فورا وتحقيق وقف النار.



- الاتفاق على تشكيل وفد تفاوضي من شخصيات وطنية وخبراء وبرئاسة السلطة ورعاية السعودية ومصر وقطر وتركيا، لاستكمال النقاط العالقه، ومحاوله تحسين بعض البنود، والحصول علي الضمانات اللازمة وأماكن الانسحاب وتحديد المواعيد وعدد الأسرى.



- حال صعوبة القيام بذلك، يتوجب على الحركة الاعلان عن تسليم ملف قطاع غزة بالكامل إلى اللجنة العربية الاسلامية برئاسة مصر والسعودية، على أن تلتزم الحركة بكافة ما يصدر عنهم من قرارت.

وختم البطة بيانه بالقول: إن "وقف المقتلة والتدمير والإبادة هدف ديني ووطني يسعى إليه الجميع منذ عامين"، مشددا على أن هذه المرحلة قد تمثل "فرصة مهمة لحقن الدماء وتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني".



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.