استعدادا لرمضان، محطة تسمين جنوب بورسعيد تستقبل 300 رأس ماشية (صور)

استقبل مشروع تربية الماشية بمحافظة بورسعيد عدد 300 رأس ماشية من عجول التسمين ذات المواصفات العالية والسلالات مرتفعة الإنتاج كمرحلة أولى، ويأتي ذلك في إطار خطة المحافظة لتوفير احتياجات السوق المحلي من اللحوم الحمراء خلال شهر رمضان ومواسم الأعياد، بما يسهم في تحقيق الاستقرار بالأسواق وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

وأوضحت محافظة بورسعيد أن مشروع تربية الماشية يهدف إلى توفير لحوم حمراء طازجة ذات جودة عالية وبأسعار تنافسية من خلال منافذ المشروع المنتشرة بالمحافظة، بالإضافة إلى توفير العجول الحية، استعدادًا لموسم عيد الأضحى المبارك، دعمًا للمنظومة الغذائية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم.

وأكدت محافظة بورسعيد استمرار جهودها في دعم المشروعات الإنتاجية وتعزيز الرقابة البيطرية لضمان سلامة وجودة المعروض من اللحوم، في إطار توجيهات محافظ بورسعيد لخدمة المواطنين وتحقيق الأمن الغذائي بالمحافظة.

وأوضحت أن المشروع السالف ذكره يأتي في إطار حرص المحافظة على توفير اللحوم الحمراء الطازجة للمواطنين بأسعار مناسبة، بناءً على توجيهات اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد، وبمتابعة اللواء عمرو فكري السكرتير العام للمحافظة، وتحت إشراف الدكتور طارق فرانسيس مدير عام الطب البيطري ببورسعيد، وإدارة الدكتور أمير غريب، وبمشاركة فريق من المهندسين الزراعيين والفنيين.

