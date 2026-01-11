الأحد 11 يناير 2026
انطلاق فعاليات الحملة الاستثنائية لتحصين الماشية ضد الحمى القلاعية بالإسماعيلية

شهدت محافظة الإسماعيلية، انطلاق فعاليات الحملة الاستثنائية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع بجميع مراكز المحافظة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور علاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، وبإشراف الدكتور حامد الأقنص رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية. 

محافظ الإسماعيلية: ندعم الأفكار والمبادرات التي يقودها الشباب لتحقيق التنمية

وكيل وزارة التعليم بالإسماعيلية: حظر اصطحاب موبايلات ‏الطلاب والملاحظين داخل لجان الامتحانات

أولى نتائج الحملة 

وقال الدكتور زكريا هاشم، مدير مديرية الطب البيطري، إلى أنه تم مواصلة أعمال التحصين بجميع مراكز المحافظة، حيث أسفرت عن تحصين عدد ١٣٥٠ رأس ماشية، وجاء بيان الأعداد المحصنة ضد  للحمى القلاعية ومرض حمى الوادي المتصدع كالتالي:  الأبقار ٨٧٢  حيوانا، جاموس ٤٣٧ حيوانا، أغنام ٢٦ حيوانا، ماعز ١٥ حيوانا.

عمل متابعة ميدانية 

كما تم عمل متابعة ميدانية مكثفة من قِبل لجنة التحصين، بإشراف، دكتور هاني عبد الخالق مدير عام الوقاية، دكتورة سماح حلمي مدير إدارة الوقاية، حيث تم التأكيد على أهمية التزام اللجان البيطرية بخطط التحصين المقررة، وضمان الوصول إلى جميع المربين في القرى والمناطق الريفية.

تأتي هذه الحملة استكمالًا للجهود المتواصلة لوزارة الزراعة والهيئة العامة للخدمات البيطرية في دعم المربين والارتقاء بصحة الثروة الحيوانية بالمحافظة، وتناشد مديرية الطب البيطري بالإسماعيلية السادة المواطنين بضرورة الإقبال على لجان التحصين للحفاظ على الثروة الحيوانية وتحقيق التنمية المستدامة "حصن ماشيتك.. واحم ثروتك". 

ومن جانبه وجه علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بإطلاق الحملة الاستثنائية، بجميع مديريات الطب البيطري، في جميع محافظات الجمهورية، والوصول إلى كافة القرى والنجوع بها، مع التركيز على العترة الجديدة “سات 1”، إلى جانب استخدام اللقاح الرباعي المدمج لأول مرة، والذي يشمل جميع عترات مرض الحمى القلاعية، بما يحقق أعلى معدلات الوقاية ويرفع كفاءة التحصين. 


وشدد وزير الزراعة على مصاحبة قوافل الإرشاد البيطري، للفرق البيطرية القائمة على التحصين، للقيام بدور توعوي مكثف بين المربين، وشرح أهمية التحصين الدوري وخطورة الأمراض الوبائية على الثروة الحيوانية، وإجراءات الآمان الحيوي، مشيرا إلى أهمية رفع نسب التغطية التحصينية.

 

الجريدة الرسمية