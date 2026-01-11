مدير الطب البيطري بالوادي الجديد: تحصين الماشية وقوافل إرشاد لمواجهة الحمى القلاعية

18 حجم الخط

أعلنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الوادى الجديد، اليوم الأحد عن انطلاق الحملة الاستثنائية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية من خلال اللجان الطبية البيطرية الوقائية بجميع قرى المحافظة، وذلك في إطار خطة الدولة لحماية الثروة الحيوانية وتعزيز الوقاية من الأمراض الوبائية، خاصة في فصل الشتاء، بما يساهم في تعزيز الأمن الغذائي.

ومن جانبه أكد الدكتور عصام الكومي مدير عام مديرية الطب البيطري بالوادي الجديد، أن جميع اللجان مجهزة بكل التجهيزات والأدوات واللقاحات اللازمة ومستلزمات الترقيم والتسجيل ولجان الإرشاد لتوعية المواطنين بأهمية التحصين مع لجان متابعة من المديرية للمتابعة وتذليل العقبات لإنجاح فعاليات الحملة ونناشد جميع مربي الحيوانات تقديم حيواناتهم للتحصين.

تحقيق أعلى معدلات الوقاية ويرفع كفاءة التحصين

ووجه مدير الطب البيطري بالوادي الجديد، بالوصول إلى كافة القرى مع التركيز على العترة الجديدة “سات 1”، إلى جانب استخدام اللقاح الرباعي المدمج لأول مرة، والذي يشمل جميع عترات مرض الحمى القلاعية، بما يحقق أعلى معدلات الوقاية ويرفع كفاءة التحصين.

وأكد الكومي، أن الفرق البيطرية القائمة على التحصين، يصاحبها قوافل الإرشاد البيطري، للقيام بدور توعوي مكثف بين المربين، وشرح أهمية التحصين الدوري وخطورة الأمراض الوبائية على الثروة الحيوانية، وإجراءات الآمان الحيوي، مشيرا إلى أهمية رفع نسب التغطية التحصينية.

وأشار الكومي إلي اتخاذ كافة التدابير اللازمة، والتشديد على مديري الوحدات البيطرية، بوصول حملات التحصين إلى جميع القرى والنجوع، وتوفير الكميات اللازمة من اللقاحات الآمنة ذات الكفاءه العالية، بما يضمن استمرارية الحملة والتحصين الكامل الثروة الحيوانية في المحافظة.

ووجه مدير الطب البيطري بالوادي الجديد، الدعوة لمربي الثروة الحيوانية من المربين وأصحاب المزارع، للتعاون مع فرق التحصين، والسماح بدخول الحملات البيطرية لتحصين الحيوانات، مع التأكيد على ضرورة رفع مناعة الحيوان من خلال التغذية المتوازنة، والاهتمام بالنظافة.

وتتواصل جهود مديرية الطب البيطري بالوادى الجديد للحفاظ على الثروة الحيوانية والداجنة والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

